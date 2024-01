Szandi, A Dal 2024 új zsűritagja üzent a versenyzőknek

Erős, minden eddiginél változatosabb mezőnnyel várja a nézőket A Dal 2024 – árulta el a Duna nemzeti dalválasztó műsorának új zsűritagja, Szandi a SzerencseSzombat vendégeként. A kétszeres eMeRTon-díjas énekes úgy gondolja, felelősségteljes feladat véleményezni a produkciókat.

A Dal 2024-ben a közönséggel együtt keresi az év magyar slágerét Pintácsi Alexandra, Szandi a Duna dalversenyének új zsűritagja.

„Nagyon izgalmas és komoly szakmai feladat elé állítanak minket, ítészeket a dalválasztóban. Véleményt alkotni felelősségteljes feladat, főleg úgy, hogy pályatársakat kell zsűrizni, olyanokat is, akik már sok éve vannak a zenei pályán. Építő jelleggel lehet kritikát megfogalmazni, ez előadóművészként nekem is fontos, mert így tudok fejlődni. De a pozitívumokat próbálom majd megtalálni a dalokban” – mondta Szandi, elárulva azt is, hogy aggódó anyukakánt izgul majd minden versenyzőért.

A SzerencseSzombat vendégeként kiemelte, már az előválogatóba bejutott 60 dal is nagyon erős, és a paletta minden eddiginél változatosabb: a lírai, nagyívű dalok mellett rock, swing, jazz és pop nóták is versenyeznek.

„Izgalmas lesz a mezőny, a néző úgy érzi majd, mintha zenei tengerben fürdőzne”.

A több száz beküldött dalból a szakmai előzsűri már kiválasztotta „Az Év Dala 2024” cím várományosait. Az új évad extra fordulójában, az előválogatóban összesen 60 produkció mutatkozik be a televíziós zsűri előtt, kialakul az élő show 40-es mezőnye, és a továbbjutó versenydalok mérettethetnek meg a válogató adásokban.

Szandi elárulta: mivel a közönség is beleszólhat a döntésbe, fontos, hogy a dal hasson a nézőkre, érzéseket váltson ki. „Az igazi sláger, azon túl, hogy szakmailag jó, a közönségnél is betalál. Egy jó dal, bármilyen más stílusban előadva is, jó marad” – fejtette ki Szandi arra utalva, hogy A Dal 2024-ben az elődöntőben crossover, míg a döntőben szimfonikus változatban hangzanak majd el a válogatóból továbbjutó produkciók.

Saját tapasztalatát alapul véve tanáccsal is szolgált a fellépőknek: „Éljék meg azt a pillanatot, amikor kiállnak a színpadra, hiszen azért jönnek, hogy megmutassák, mi lakozik a szívükben, és a dallal közvetíthetik az érzéseiket” – mondta, kiemelve azt is,

bár a műsorban dalt keresnek, fontos annak előadásmódja, a zene és a szöveg összhangja is.

Szandi a Duna nagy múltú dalválasztója által kínált lehetőség kapcsán elmondta: mindenki nyertes, aki bemutatkozási lehetőséget kap, ugyanakkor kiemelte A Dal 2024 fődíját, amely minden eddiginél értékesebb: az év dala előadója a legendás, nemzetközi Hansa Studios-ban, Berlinben készítheti el új lemezét a stúdió szakembereivel – beleértve a felvételi, keverési és maszterelési munkálatokat.

A Dal 2024 hamarosan látható a Dunán, addig is érdemes követni a SzerencseSzombat adásait, hiszen a következő hetekben a másik három ítész személyére is fény derül.

A Dal 2024 – hamarosan a Dunán.

SzerencseSzombat – minden szombaton 18:45-kor a Dunán.

Kiemelt kép: Madaras Czinszky Andrea