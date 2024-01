Zenei- és portréműsorokkal köszönti születésnapján Rudolf Schustert a közmédia

Rudolf Schuster író, Szlovákia korábbi köztársasági elnöke január 4-én ünnepli 90. születésnapját. A magyarnóta műfajáért rajongó volt szlovák államfőt a közmédia több csatornája köszönti, műsoraikban felidézve államfői, zenei és írói munkásságát.

Rudolf Schuster 1934-ben született, családi gyökerei a Bódva partján fekvő Mecenzéfhez kötik. Gyermekként németül és magyarul beszélt, mivel édesanyja révén magyar származású. Örökségként kapta tőle a magyarnóták szeretetét is, a volt államfő máig rajongással szereti az érzelmes népies műdalokat. Minderről és kedvenc magyarnótájáról is mesélt a Dankó Rádiónak 2023 őszén adott interjújában, amelynek részleteit a magyar zene rádiója megismétli Rudolf Schuster születésnapján, január 4-én a Derűs napot és a Jó ebédhez szól a nóta című műsoraiban.

A volt szlovák államfő születésnapjának megünnepléséhez a Duna World portré- és zenei műsorokkal kapcsolódik. Január 4-én 19:30-tól láthatják a Világ magazin Rudolf Schuster portré című különkiadását. Az ezt követő, 19:50-kor kezdődő Rudolf Schuster – Harmadszorra a legjobbat című 2023-as zenei adásnak, valamint a 20:30-tól látható Rudolf Schuster – Nótákkal a nagyvilágban műsornak is az ünnepelt a főszereplője. Az egykori szlovák államfő különleges alkalomból, a saját születésnapján énekelt nagy nyilvánosság előtt magyar nótákat és operettrészleteket Abaházi Nagy Lívia operaénekesnővel. Az emlékezetes alkalom felidézése mellett megtudhatják, honnan ered Rudolf Schuster magyarokhoz való kötődése, és miért tartotta fontosnak megtanulni nyelvünket.

A Kossuth Rádió is csatlakozik a köszöntéshez. A 21:05-kor kezdődő Kulissza központjában Rudolf Schuster 2003-ban megjelent, a „bársonyos forradalom” napjait idéző Ultimátum című könyve, valamint a mű rádiószínházas változata lesz. Ez utóbbiból részletet is hallhatnak Lux Ádám színművész előadásában a Rádiószínház 21:30-kor kezdődő adásában. Egy másik Schuster-mű bemutatására is készül a Kossuth Rádió, a Bocatius című dráma rádiós változatát január végén hallhatják a Rádiószínházban.