Mutatjuk, mikor kezdődik a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál

Tizenötödik alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált. Január 10. és 15. között négy különböző show, tudományos konferencia, valamint cirkusztörténeti kiállítás helyszíne lesz a Fővárosi Nagycirkusz és a Vajdahunyad vára.

A szervező Nemzeti Cirkuszművészeti Központ keddi közleménye szerint a világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti seregszemléjén idén több mint ötven produkcióban mintegy száz artista vesz részt a világ minden tájáról.

A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál január 9-én nulladik nappal, a Baross Imre Artistaképző Akadémia Diótörő diadala című előadásával indul a Hippodromban. A hivatalos program másnap, január 10-én kezdődik a Fővárosi Nagycirkuszban egy Hollywoodot idéző Red Carpet Show-val, amelyen ünnepélyes keretek között vonulnak be a cirkuszfesztivál artistaművészei.

A hat nap során a nézők láthatják a Red, a Green és a White Show-t is, majd a záró estén, január 15-én lesz a gálával egybekötött díjátadó ünnepség. A produkciókat nemzetközi és magyar zsűri egyaránt pontozza, a nagydíjak között arany, ezüst és bronz fokozatot is odaítélnek, átadják az Európa-díjat és különdíjakat is kiosztanak.

Az Európai Cirkusz Szövetség (ECA) január 11-i konferenciáján a Vajdahunyad várában hét ország tizenhét előadása hangzik el, köszöntőt mond Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti központ főigazgatója, a nyitóelőadást Helmut Grosscurth, az ECA ügyvezető igazgatója tartja.

A konferencia idén

a cirkuszi kultúra aktuális európai kérdéseit járja körül, mások mellett olyan témákat, mint az állatjólét, a cirkusz kulturális elismertsége, az artisták mobilitásának szabályozása, az utazó cirkuszos gyerekek oktatása, a cirkuszpedagógia, a cirkuszi felsőoktatás, a cirkuszi örökség és a cirkuszi muzeológia.

Szintén a Vajdahunyad vára ad otthont a Csodálatos cirkuszvilág című nemzetközi cirkusztörténeti kiállításnak, amely január 11-én nyílik. Mint a szervezők írták, a tárlat tizenöt ország közös rendezvénye, amelyen először lesznek együtt láthatók a magyar artistaművészek és cirkuszi dinasztiák relikviái, a cirkuszi képző- és filmművészet jeles alkotásai, valamint a nemzetközi cirkuszi örökség legizgalmasabb külföldi gyűjteményei.

A közleményben kiemelik: a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti seregszemléje, amelyet kétévente rendeznek meg a Fővárosi Nagycirkuszban. Az eseményen jelen vannak a legkiválóbb cirkuszigazgatók, művészeti vezetők. Az első budapesti cirkuszfesztivált 1996-ban rendezték meg, két évvel később már nemzetközi sztárvendégeket is meghívtak, 2002 óta minden alkalommal magyar gálát is tartanak a fesztivál keretein belül.