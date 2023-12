Magyar film is szerepel az Oscar-jelöltek listáján

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) csütörtökön Los Angelesben közzétette tíz Oscar-kategória rövid listáját. A rövid animációk mezőnyében Buda Flóra Anna 27 című alkotása is azok közé a produkciók közé került, amelyekből az Oscar-jelöltek kerülnek majd ki januárban.

Buda Flóra Anna 27 című animációja májusban a cannes-i filmfesztiválon Arany Pálma-díjat kapott, júniusban pedig az Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon is díjazták. Az animációs kisfilm a francia Miyu és a magyar Boddah cég gyártásában készült, a producerei Emmanuel-Alain Raynal és Pierre Baussaron, valamint Osváth Gábor és Lukács Péter Benjámin.

Az önéletrajzi ihletésű alkotás hangmérnöke Lukács Péter Benjámin volt.

A 27 most abba a 15 produkcióból álló mezőnybe jutott be, amelyből a filmakadémia majd kiválasztja a kategória Oscar-jelöltjeit.

A tíz kategória, amelynek Oscar-esélyeseit közzétették: a dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm, a nemzetközi film, a smink és haj, a hang, az eredeti filmzene, eredeti filmdal, rövid animációs film, kisjátékfilm és a vizuális effektus – számolt be róla a Variety.com.

A nemzetközi filmek rövid listáján szintén 15 produkció szerepel, a magyar nevezés, Gauder Áron a Kojot négy lelke című animációs játékfilmje nem került fel a listára. Idén 88 ország nevezte kiválasztott filmjét a nemzetközi filmes kategóriában.

Az Oscar-jelölésre esélyes filmek között van a német A tanári szoba, és a Japán nevezéseként induló, Tokióban forgatott Perfect Days című Wim Wenders-dráma is.

A listán olvasható még a finn Hulló levelek, az olasz Io Capitano, A szenvedély íze című francia, a The Zone of Interest című brit, a La sociedad de la nieve című spanyol, valamint a 20 Days in Mariupol című ukrán film is, amely a dokumentumfilmek rövid listájára is felkerült.

Greta Gerwig Barbie, Christopher Nolan Oppenheimer, Martin Scorsese Megfojtott virágok, Jonathan Glazer The Zone of Interest és Jorgosz Lanthimosz Szegény párák című filmje több kategória rövid listájára is bejutott.

Az eredeti filmzene Oscar-kategóriájának 15 zeneszerző finalistája között van John Williams az Indiana Jones és a sors tárcsája című filmmel, Ludwig Göransson az Oppenheimerrel, Mica Levi a The Zone of Interest című drámával és Robbie Robertson a Megfojtott virágok zenéjével.

A Barbie három betétdala is felkerült a legjobb filmdal szűkített mezőnyének listájára, amelyen a The Color Purple című musical, valamint a Flora és fia is két számmal szerepel.

A dokumentumfilmes mezőny rövid listáján a 20 Days of Mariupol egyebek mellett az American Symphony, a Still: A Michael J. Fox Movie, a Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, az The Eternal Memory, A Still Small Voice és a Four Daughters című produkciókkal verseng majd az Oscar-jelölésért.

A vizuális effektusok szűkített mezőnyéből meglepetésre kimaradt az Oppenheimer, de bekerült Zack Snyder Rebel Moon: 1. rész – A tűz gyermeke című sci-fije, az Indiana Jones és a sors tárcsája, A galaxis őrzői: 3. rész, a Szegény párák és a Mission: Impossible: Leszámolás – Első rész is.

A kisjátékfilmek rövid listáján Pedro Almodóvar Strange Way of Life és Wes Anderson Henry Sugar csodálatos története című alkotása is helyet kapott.

A szűkített listákat többnyire az egyes kategóriák ágazatának tagjai határozzák meg.

Az Oscar-jelöléseket január 23-án jelentik majd be.

A 96. Oscar-díjátadó gálát március 10-én rendezik meg Los Angelesben, de ezúttal egy órával korábban, helyi idő szerint este 7-kor kezdődik majd. A ceremónia házigazdája Jimmy Kimmel lesz, aki 2017., 2018. és 2023. után már negyedszer vállalta a felkérést.

