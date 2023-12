Gluténmentes fogások készülnek a Főmenü karácsonyi konyhájában

Három ünnepi fogást készít gluténmentesen Széll Tamás Michelin-csillagos séf és Böröcz Zsófia gasztromentor, privát séf a Főmenüben. A szombat délutáni műsorban Somossy Barbara a közmédia műsorvezetője vendégeskedik, aki ha teheti, gluténmentesen étkezik.

A Duna gasztroműsorának konyhájában három otthon is elkészíthető ünnepi étel receptjét mutatja meg a nézőknek Széll Tamás Michelin-csillagos séf és Böröcz Zsófia gasztromentor, privát séf.

Böröcz Zsófia ünnepi sült tofus gabonasalátával alapozza meg a hangulatot. Ehhez a gluténérzékenyek által is fogyasztható alternatív gabonát, a cirokot használja, és azt is megmutatja, mire kell figyelni elkészítésekor. A „karácsony színű” saláta után Széll Tamás az ünnepi asztalok egyik kedvencéből, a halból készít ízletes fogást, amelynek alapja a farkassügér, „salt in bocca” sült zöldségekkel és kakukkfüves-parmezános puliszkával tálalva.

A Főmenü ünnepi adásának vendége – a születésnapját ünneplő – Somossy Barbara lesz. A Duna Család-barát című magazinműsorának háziasszonya mesél családja étkezési hagyományairól és saját konyhájáról is. A filmrendezőnek tanuló tévés törekszik az egészséges életmódra, és bár nem lisztérzékeny, igyekszik mellőzni étrendjéből a gluténtartalmú ételeket. Egyik kedvencét, a palacsintát a Főmenü séfjei el is készítenek neki, gluténmentesen.

„A szülinapom alkalmából Széll Tamás és Böröcz Zsófia vendégül láttak egy gluténmentes karácsonyi menüre a Főmenüben. December 23-án láthatjátok a Dunán, ahol az ünnepek előtt szuper főzési tippekkel és receptekkel gazdagodhattok ”– osztotta meg közösségi médiaoldalán Somossy Barbara.

A pontos receptekért, elkészítési módokért és hasznos praktikákért kövessék a Főmenü szombat délutáni adását a Dunán, és a műsor Facebook-oldalát.

Főmenü – szombatonként 17 órától a Dunán.