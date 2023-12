Pindroch Csaba megosztotta a boldog és hosszú házasság titkát

A közmédia által 2022-ben az Év szavának választott család fogalmát járja körbe szombati évadzáró részében a Delta. A Duna tudományos-ismeretterjesztő műsorában – többek között – Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész, a Duna műsorvezetője mondja el, mit jelent neki a család, és milyen alappillérei vannak a boldog házasságnak.

A részek tökéletes összjátéka, egység, ami hatékonyan együttműködik. Így is megfogalmazható, mi a család, a Delta tizedik adásának központi fogalma, amelynek tulajdonságait, jelentőségét Fejős Ádám műsorvezető vizsgálja vendégeivel.

Pindroch Csaba, a Duna Magyarország, szeretlek! és Családi kör című műsorainak házigazdája hosszú évek óta él házasságban Verebes Linda színművésszel, akivel vasárnaponként a Családi körben is közösen várják a nézőket. A színművész-műsorvezető elárulja, mit jelentett számára a család gyerekként és mit jelent felnőttként. Ez utóbbi kapcsán a boldog házasság alappilléreiről is kifejti véleményét.

Pindroch Csaba (Fotó: MTVA/Kaszner-Nikolett)

A családi örökség jelentőségéről és a hagyományokról mesél Roby Lakatos hegedűvirtuóz. A világzenész számára fontosak a tradíciók, családjában minden felmenője hegedűs volt. Ő már gyerekként megtanult játszani a hangszeren és nyolcéves unokája is ugyanezt teszi.

Híres sorozatbeli családokról is szó lesz a szombati adásban, a többi között a Szomszédok című teleregényről. A több száz részes televíziós sorozatról Pásztor Erzsi Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész mesél, és azt is elárulja, az általa megformált Szöllősy Janka és közte mennyire nem volt hasonlóság.

A műsor központi fogalmát bemutatva kiderül, miként alakult ki egy szekereket javító és patkókat gyártó családi vállalkozásból az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár. Tildy Tibor – aki gyerekkora óta rajongója a legendás járműveknek – arról is beszél, hogy az Ikarus közösségéhez tartozni miért olyan, mintha több ezren lennének egy nagy család tagjai. Érdekességként a műsor igazolja, nemcsak átvitt, hanem a szó szoros értelmében is egy nagy család tagjai vagyunk: egyes kutatások szerint a Földön minden kétszázadik ember Dzsingisz kán utóda. Hogy miként, arra is fény derül szombaton a Deltában.

Delta – szombaton 16:30-tól a Dunán.