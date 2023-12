Kulisszatitok: Szolnoki Péter és édesanyja végre együtt szerepel

Családi minisorozattal várja december 23-tól nézőit az M2 Gyerekcsatorna. A Neked van testvéred? című műsora ünnepi, hatrészes széria egyik főszereplője Szolnoki Péter. Az Artisjus-díjas zenész a Duna Család-barát című műsorának vendégeként mesélt szerepéről, és egy kulisszatitkot is elárult.

Az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású produkciója december 23-tól hétvégente, szombaton és vasárnap várja új részekkel a képernyő elé a család minden tagját. A Neked van testvéred? hat epizódból álló sorozat a muzikális Szilágyi család karácsonytól újévig tartó eseménydús és megható időszakát mutatja be. Az egyik szerepben Szolnoki Péter zenész, zeneszerző is feltűnik – a rendhagyó alakításról a Duna délelőtti magazinműsorában beszélt.

„Nem véletlenül lettem Csaba bácsi, mert ez a második nevem. Egy fuvolatanárt játszom, aki már régen nem beszélt a testvérével, de váratlanul összetalálkozik annak gyerekeivel a zeneiskolában” – mesélte karakteréről Szolnoki Péter, aki nemcsak a szerep kedvéért fuvolázik a sorozatban, valójában is játszik a hangszeren. Sorozatszereplőként azonban most először próbálta ki magát.

„Érdekes feladat volt, még inkább azért, mert több szereplőtársam is zenész volt. A partneremet Koós Réka alakítja, testvérét pedig Kollányi Zsuzsi” – tette hozzá Szolnoki Péter, akinek filmbéli testvérét egy tapasztalt színművész, a Tündérkert szereplőjeként is ismert Rajkai Zoltán formálja meg.

A Bon-Bon együttes frontembere egy kulisszatitkot is elárult. Szentendrei Adrienn, a sorozat írója és rendezője Szolnoki Péter édesanyját is beleszőtte a történetbe: különleges szerepben tűnik fel az egyik epizódban. A teljes beszégletés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán, a riport alatt néhány jelenet is megtekinthető az M2 saját gyártású sorozatból.

Neked van testvéred? – új részekkel december 23-án 9.10-től az M2 Gyerekcsatornán.