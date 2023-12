Pál Dénes Zorán lírai klasszikusával lép a Csináljuk a fesztivált! színpadára  

Hazánk legszebb lírai és karácsonyi dalaival folytatódik december 23-án este a Duna showműsora. A Csináljuk a fesztivált! ünnepi adásában Pál Dénes Zorán Apám hitte című slágerével áll színpadra. A kétszer édesapa a Család-barát vendégeként beszélt arról, milyen érzéseket váltott ki belőle a dal.

A Csináljuk a fesztivált! szombat esti adásában lenyűgöző díszlettel, filmbeillő látványvilággal és a legnépszerűbb lírai és karácsonyi slágerekkel várják a nézőket hazánk sztárelőadói. A karácsonyi adásban is tíz versenydal hangzik el, köztük Zorán klasszikusa, az Apám hitte Pál Dénes előadásában.

„Jobban izgulok egy ilyen horderejű dal bemutatásakor, mint egy könnyedebb slágernél. Nagy örömmel készültem a Csináljuk a fesztivált! korábbi adásaira is, de a mostani dalom más jelentőséggel bír, főként úgy, hogy már van két kislányom. Sok érzés kavarog bennem, gondolva édesapámra, arra, hogy mit hozok tőle, ugyanakkor magamra is, mint édesapára, arra, hogy én mit viszek tovább” – mondta Zorán lírai számáról Pál Dénes. Elárulta azt is, hogy egészen az utolsó pillanatig csiszolgatta előadását. „Tartok tőle, hogy elérzékenyülök majd előadás közben, mert a gyakorlások alkalmával ez megtörtént. A produkciómtól azt remélem, hogy érzelmi és tartalmi szinten is kiteljesedik, és emlékezetes pillanattá válik”.

Pál Dénes hangsúlyozta: nem utánozza előadásában Zoránt, inkább egyensúlyra törekszik: igyekszik úgy megtartani az eredeti dalt, hogy picit beletegyen önmagából és a saját emlékei is megtöltsék a keserédes szerzeményt.

A Csináljuk a fesztivált! december 23-i adásban tíz új produkciót láthat majd a közönség, amelyek közül csak a három legjobbat juttathatja be a következő fordulóba a stúdióban ülő publikum és a zsűri. A Csináljuk a fesztivált! ünnepi adása sok meglepetést ígér, addig is a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhetők a korábbi produkciók, valamint cikkek, videók és kulisszatitkok is fellelhetők. Friss hírekért érdemes követni a Duna közösségi oldalait.

Csináljuk a fesztivált! – ünnepi adás december 23-án 19:35-kor a Dunán.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.