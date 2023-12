Bodrogi Gyula már megkapta a lehető legjobb karácsonyi ajándékot

Karácsonykor halászlé, töltött káposzta, liba- és kacsamáj, desszertként pedig bejgli kerül Bodrogi Gyula családjának asztalára. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész a Duna Almárium című műsorában az ételsor mellett az ünnephez kapcsolódó gondolatait is megosztotta a nézőkkel.

Bodrogi Gyula karácsonyhoz közeledve a Duna délutáni magazinjában felidézte, hogyan változott meg az ünnepek szerepe az életében az évtizedek alatt. A karácsonyt régebben az ajándékozás miatt várta nagy lelkesedéssel: gyerekként kapni, felnőttként már inkább adni szeret. Mára legfőképp a családi együttlét miatt jelent neki sokat az ünnep.

„Nekünk a karácsony mindig valóban boldog volt. Kerek és egész. Mint minden évben, most is szerteágazó a programmenetrend, a családdal és a barátokkal gyűlünk össze. Hagyományos ételek lesznek, halászlé, töltött káposzta, liba- és kacsamáj, illetve bejgli is készül” – osztotta meg az Almárium nézőivel a karácsonyi menüt Bodrogi Gyula. A színművész hozzátette, nem vágyik különösebb ajándékra. Idén novemberben már kapott egy szép meglepetést: a gróf Széchenyi Zsigmondról elnevezett vadászati emlékéremmel tüntették ki, értékelve a jótékonysági vadászat népszerűsítéséért és sikeréért végzett erőfeszítéseit.

„Nagy büszkeség nekem ez az elismerés. A vadászat iránti szenvedélyemet Ádám fiam viszi tovább. Az unokám, Bodrogi Enikő pedig a művészeti vonalat képviseli, énekel. Veszprémben közösen lépek fel vele és a nagymamájával, Voith Ágival. A kicsit szomorkás a hangulatom máma című dalt adjuk elő” – újságolta a színművész. Úgy fogalmazott, jó érzéssel tölti el, hogy leszármazottjai hasonlítanak rá egy-egy külső vagy belső tulajdonságukban, és reméli, hogy még sokáig gyönyörködhet ebben.

„Nem foglalkozom a korommal, mert túl gyáva vagyok belegondolni, mennyi idős vagyok. Olyan sok, hogy már el sem szoktam mondani mennyi. Csak annyit mondok, ha megkérdezik, hány éves vagyok, hogy 1934-ben születtem. Számolják ki! Jövőre kerek évforduló lesz, ezért nehéz lesz megfeledkezni róla” – fűzte hozzá Bodrogi Gyula.

