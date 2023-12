Az első hungarikum, amit kiadhat a Lego

Lego építőkészlet lehet a nemrég hungarikummá vált székelykapuból, ha sikerül összegyűjteni tízezer szavazatot. Egy Erdélyben született, de jelenleg Budapesten élő fiatal, kihasználva a Lego Ideas felület lehetőségeit, megtervezte, elkészítette és regisztrálta ötletét, és ha megfelel minden kritériumnak, a játékgyártó cég forgalmazni fogja a székelykapu építőkészletet.

A világszerte ismert építőjátékot gyártó cégnek a Lego Ideas nevű felületén bárki regisztrálhat saját építőkészlet-ötletet, és ha ez megfelel a szabályzatnak, illetve kellő mennyiségű, azaz tízezer szavazatot kap a terv, akkor a dán vállalat legyárthatja és forgalomba hozhatja. Ezt a lehetőséget ragadta meg és mert nagyot álmodni a Sepsiszentgyörgyön született, de ma már Budapesten élő Kerestély Koppány, amikor székely gyökereihez visszanyúlva legóelemekből tervezte meg a nemrég hungarikummá lett székelykaput.

Lapunknak elmondta, jelenleg több mint háromezer szavazatnál tart, és nem titkolt vágya év végéig elérni az ötezret. (A legókockából megálmodott székelykapura ide kattintva lehet szavazni.)

Koppány a hegyek, a patakok és fenyvesek rajongója, a furfangos észjárás csodálójaként ezek előtt tisztelgett, amikor közel ezer kockából megépítette miniatűr székelykapuját, ügyelve arra, hogy minden elem jelentést hordozzon.

Ihletet a Székelyföldön található máréfalvi székelykapuk díszítéséből és motívumkészletéből merített, de a tervezésnél, kivitelezésnél szem előtt tartotta, hogy egy olyan székelykaput alkosson meg, amelyet mindenki magáénak érezhet.

„Már gyerekkoromban imádtam a legókat, több készletem is volt. Bár ekkor még inkább az instrukciókat követve építettem össze a szetteket, azért szerettem a már meglévő kockákból is valami újat alkotni. A Lego pedig megteremtette a lehetőséget, hogy a legózás mint hobbi ne csak gyerekek számára legyen élvezetes, hanem a felnőtteknek is, hiszen ma már számtalan, több ezer elemből álló készletek is megvásárolhatók, mint például a Titanic vagy a Ford Mustang” – mondta. Mivel szeret alkotni, egyszer csak megszületett benne az ötlet, hogy tervez egy székelykaput, hogy a könyvespolca dísze legyen.

(Forrás: Kerestély Koppány)

Hangsúlyozta, mindenképp olyan ötlettel szeretett volna elsőként előrukkolni, amely a teljes magyar kultúrát képviseli.

Számára a legnagyobb nyereményt az jelenti, ha világszinten ismertté teheti a székelykaput, a székelység, a magyarság egy igazi örökségét, hungarikumát.

A Lego Ideas szabályai szerint a terv regisztrálása után hatvan nap alatt legalább száz szavazatnak kell érkeznie, hogy továbbra is a felületen maradjon a terv. A következő egy évben legalább ezer szavazatot kell gyűjteni, további hat hónap alatt ötezret, és újabb fél év alatt el kell érnie a tízezres szavazati számot, hogy a boltok polcaira kerülhessen a legókockákból megépíthető székelykapu.

Koppány terve egyelőre két mérföldkövet teljesített, a regisztrálás után egy nappal már elérte a száz szavazatot, illetve az azt követő három hétben még ezren szavaztak az ötletre.