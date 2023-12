Reviczky Gábort a humor segíti a legtragikusabb helyzetekben

A Nemzet Művésze címmel, Kossuth- és Jászai Mari-díjjal elismert színművész újabb rangos kitüntetést vehetett át. A kimagasló szakmai munkája elismeréseként Reviczky Gábor Karinthy-gyűrűt kapott. A Duna Almárium című műsorának vendégeként elmondta: a színpadon és a magánéletében is kulcsfontosságú szerepet játszik a humor.

A szórakoztató műsorokban nyújtott kiemelkedő előadói tevékenységért járó Karinthy-gyűrű kitüntetésben 1975 óta részesülnek a humor műfajának képviselői. A magyar- és világirodalom számos színpadi művében, valamint filmben és tévéjátékban emlékezeteset alkotó, hangját világsztároknak kölcsönző Reviczky Gábor a kilencvenes és a kétezres évek szinte valamennyi magyar filmvígjátékában játszott.

Munkája elismeréseként a magyar humor legnagyobb elismerésének számító kitüntetést ítélte oda neki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. A színművész a Duna délutáni magazinműsorának vendégeként hangsúlyozta, a szórakoztatásra hivatásbéli küldetésként tekint, de a humor jelenlétét a mindennapjaiban is fontosnak tartja, különösen a nehéz időszakokban.

„Egy jó rendező észreveszi, mi áll jól a színésznek. A pályámon kaptam komikus és drámai szerepeket is, de még a legtragikusabb előadásokban sem mellőzték soha a humort. A poén minden darabnak ritmust ad. Bevallom, néha előfordult velem, hogy komolytalan voltam a színpadon, de a humort is mindig csak komolyan, felkészülve és koncentrálva szabad eljátszani” – hangsúlyozta Reviczky Gábor. Bár rákbetegsége egy időre pihenőre kényszerítette, jelenleg is aktív, Balu szerepét a Dzsungel könyve című zenés darabban hamarosan 1400. alkalommal lép színpadra. Kikapcsolódásra is szakít időt: természetjárással és horgászattal töltődik fel.

„Mielőtt megszületünk, kilenc hónapig a vízben léteztünk. Nem véletlen, hogy ez a közeg, amiben a legtöbben megnyugszunk. Felfrissülni igazán csak a víz mellett, a természetben tudok” – tette hozzá a Karinthy-gyűrűs színművész. A teljes beszélgetés újranézhető az Almárium Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Reviczky Gábor (Fotó: MTI)