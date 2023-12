Frenreisz Károly felfedi a citromízű banánról szóló sláger titkát a Deltában

Az ízek és ízlelések világában kalandozik szombat délutáni adásában a Delta. A Duna tudományos-ismeretterjesztő műsora tévhiteket tisztáz nyelvünk ízérző térképéről, és felfedi, miért vagyunk sokkal érzékenyebbek a keserű ízre. Frenreisz Károly Kossuth-díjas rockzenésztől megtudhatják a nézők, hogy az eredetileg tervezett sör helyett, miért citrom ízű banánról szól híres slágerük.

A tudományos-ismeretterjesztő műsor szombaton az ízekkel foglalkozik. A Dunán 16:30-kor kezdődő adásban a témát szerteágazó nézőpontból ismerhetik meg Fejős Ádám műsorvezető és vendégei segítségével.

Az ízérzékeléssel foglalkozó Vargha Eszter fül-orr-gégész felfedi, hogy genetikai adottságok, valamint nem- és korbéli különbségek is befolyásolják, mit és milyen intenzitással érzékelünk. Tisztázza továbbá a tévhitet nyelvünk ízérző térképéről, és elmagyarázza, miért vagyunk ezerszer érzékenyebbek a keserűre. Litauszki Zsolt Henrik, hazánk egyik legismertebb mesterszakácsa segítségével belekóstolhatnak a magyar gasztronómia történetébe, megtudhatják, mikor indult hódító útjára a pirospaprika.

Kapcsolódó tartalom

Frenreisz Károly Kossuth-díjas rockzenész, zeneszerző beavatja a nézőket a Metro együttes 1969-es slágerének történetébe. Felfedi, az eredetileg tervezett három hordó sör helyett miért lett citromízű banán a címe. A Csináljuk a fesztivált! zsűritagja mesél testvéréről, a Balázs Béla-díjas színművészről, Bujtor Istvánról is, aki egy horvátországi nagy étkezés után allergiássá vált a tenger gyümölcseire. És ha már Bujtor István, a Deltában az általa szinkronizált legendás színész, Bud Spencer is szóba kerül. A munkásságát kutató Király Levente, újságíró, rendező elárulja, a közismerten nagyevő olasz színésznek valójában a hagymás bab vagy a spagetti volt-e a kedvence. Az epizód végére az is kiderül, hogy Király Levente vagy a házigazda, Fejős Ádám nyeri a klasszikus filmből már ismert sör-virsli versenyt.

Delta – szombaton 16:30-tól a Dunán.

Kiemelt kép: Frenreisz Károly. (Fotó: MTVA)