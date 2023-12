Hiába ismerte egy ország Korda György dalait, mégsem ismerték fel az utcán

Korda György neve mára már szinte mindenki számára ismert, de ez nem volt mindig így. Az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes a Petőfi Rádió vendégeként elmesélte: karrierje hajnalán népszerűségre vágyva úgy tett, mintha egy híres pályatársa, Németh Lehel lenne.

Idén 66 éve, hogy színpadon áll Korda György. A Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorának vendégeként emlékezett vissza a kezdetekre, köztük arra a napra, amikor családjának először mesélt pályaterveiről. Az adásban bevallotta, nem volt szorgalmas diák, ezért édesapja segédmunkásnak küldte el, de hamar kiderült, hogy nem neki való ez a szakma.

„Előálltam, hogy valójában énekes szeretnék lenni. Mire azt mondta nekem: »Fiam, a mi családunkban egészen eddig csak becsületes emberek voltak.« A felmenőim között nem találunk művészeket, mégis ez a hivatás vonzott engem. A sorkatonaság után már biztosan tudtam, hogy énekelni fogok, és meg kell találnom az útját annak, hogy kitűnjek a pályatársak közül” – mondta Korda György. Az előadóművész hozzátette, hogy karrierje kezdetén nem volt még televízió, ezért – bár dalait sokan hallgatták – akkoriban még nem ismerték fel őt az utcán.

„Egyszer bementem egy cukrászdába, köszöntem, majd Németh Lehelként mutatkoztam be. Akkoriban ő egy befutott táncdalénekes volt, és szerettem volna, ha rám is úgy tekintenek” – osztotta meg a múltbéli történetet Korda György, akinek népszerűségét jól mutatja, hogy a koronavírus-járvány időszaka alatt még maszkban is ráismertek, csak úgy, mint feleségére, Balázs Klárira.

A házaspár még mindig aktívan koncertezik, és a képernyőn is rendszeresen láthatók, például a Duna zenés show-jának, a Csináljuk a fesztivált! zsűritagjaiként. „Ennek a műsornak szellemisége van, ezért is hiánypótló. Beszélnek róla, szeretik az emberek” – hangsúlyozta Korda György. A teljes beszélgetés podcast formájában újrahallgatható a Petőfi Rádió gyűjtőoldalán.

