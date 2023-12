Szerelme inspirálja Galambos Dorinát a Csináljuk a fesztivált! színpadán  

A 2000-es, 2010-es évek slágereivel folytatódik december 16-án a Duna showműsora. Galambos Dorina a Család-barát élő műsorában jelentette be, hogy A legnagyobb hős című HoneyBeast-szerzeménnyel vesz részt az évszázad magyar slágerét kereső versenyben.

Galambos Dorinára a közelmúltban rátalált a szerelem, ezért is fogadta örömmel, hogy egy érzelmes dalt énekelhet a Csináljuk a fesztivált! színpadán. A következő fordulóban a platina- és háromszoros aranylemezes HoneyBeast 2014-es slágerét, A legnagyobb hőst adhatja elő. Az énekes tavaly az 50-es években elhíresült Haccáré–haccacáré című kuplét énekelte Molnár Tiborral, vagyis Trap kapitánnyal, és bár azt az előadást is élvezte, boldogan vállalta el, hogy az új évadban a közelmúlt egyik közönségkedvenc szerzeményét mutassa be.

„Megszerettem ezt a dalt. Nagyon fülbemászó a dallama és a szövegével is tudtam azonosulni. Miközben tanultam, sokszor a párom jutott az eszembe. Jó dolog szerelmesnek lenni és közben egy romantikus dalt énekelni” – mondta Galambos Dorina a Család-barát vendégeként. Az előadó saját zenei projektjeiben mindig kiemelt figyelmet fordít a vizualitásra, és élvezte, hogy a showműsor fellépőjeként sem kell erről lemondania: a produkció minden apró részletét jól megtervezték az alkotók.

„A dalhoz szuper koreográfia készült, fantasztikus volt együtt dolgozni a Csináljuk a fesztivált! tehetséges tánckarával. A fellépőruhám is szót érdemel: Kerényi Virág a show jelmeztervezője egy igazán látványos darabot álmodott meg nekem, telis-tele tüllel és intenzív színekkel” – jegyezte meg az énekes.

Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-kor a Dunán.