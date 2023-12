Bejelentették a 2024-es Sziget első fellépőit

Negyven fellépő nevét jelentették be kedden a Sziget fesztivál szervezői 2024-re. Koncertet ad mások mellett Fred Again, Martin Garrix, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson és a Big Thief.

„Az eddigi korai jegyeladásokból azt látjuk, hogy hatalmas az érdeklődés a 2024-es fesztiválra. Jövőre ugyanúgy jelen lesznek a Szigeten a nagy világsztárok, az aktuális előadók és frissen felfedezett, kurrens zenei különlegességek” – idézte Kádár Tamás főszervezőt az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Az első körben nyilvánosságra hozott nevek közé tartozik Fred Gibson, azaz Fred Again: az EDM-producer az egyik legfrissebb név az elektronikus zenei színtéren.

Érkezik az egyik legkeresettebb dj, Martin Garrix, akinek fellépéseit világszerte óriási érdeklődés kíséri.

Az ötszörös Grammy-díjas Sam Smith 2014-ben robbant be első lemezével, amelyről a I’m Not the Only One volt a legnagyobb sláger. Tavaly Unholy című dalát dúdolta a világ, idén új lemezt készített. Stormzy, a londoni rapper és dalszerző a hip-hop, ezen belül a grime kulcsfigurája lett napjainkra.

A népszerű fiúcsapatban, a One Direction-ben lett ismert Louis Tomlinson, aki szólóban is rendkívül sikeres, a streaming koncertjére eladott jegyek száma világrekordnak számít.

Four Tet is jön a Szigetre: ő Kieran Hebden a Fridge nevű poszt-rock zenekarból, aki manapság a modern elektronikus zenei fesztiválok és klubok kedvence. Produkcióiban a dzsessz, a folk és a modern zeneszerzés hatásai keverednek.

A brooklyni csapat, a Big Thief már koncertezett a Szigeten, jövőre Dragon New Warm Mountain I Believe in You című anyagával érkezik. Szintén lépett már fel a fesztiválon az ír posztpunk együttes, a Fontaines D.C., amely megkapta a legjobb nemzetközi csapatnak járó Brit Awards-ot is. Érkezik Aurora Aksnes, azaz Aurora: az énekes Runaway című dalát csak a Youtube-on eddig 600 millióan töltötték le.

Becky Hill brit énekes-dalszerző az eddigi egyetlen brit The Voice versenyző, aki brit kislemezlista élére került. 2022-ben két Brit Awards jelölést kapott, a legjobb dance-előadásért járót két egymást követő évben, 2022-ben és 2023-ban meg is nyerte.

Szintén bejelentették a szervezők Artur és Batish, azaz az Artbat koncertjét. Az alternatív elektronikus zene képviselői a kijevi undergroundból váltak a nemzetközi színtér egyik legkeresettebb előadójává. A fellépők között lesz a Párizsban alapított L’Impératrice pop/nu-disco csapat, az emlékezetes bulijairól híres Crystal Fighters, Richie Hawtin, a techno úttörője, a chicagói house nagyágyúja, Honey Dijon, illetve Dom Dolla, a Grammy-re jelölt ausztrál elektronikus zenei producer.

A fellépőlistán találjuk az ANOTR-t, a diszkó, a soul, a funk, a dzsessz és más hatásokkal operáló amszterdami duót, a walesi Tom és Ed Russellt, a jungle-ban és drum and bass-ben utazó brit Nia Archives-t; Eris Drew & Octo Octa párosát, a Szigeten korábban nagy sikert aratott hamburgi techno fúvószenekart, a Meute-t.

Érkezik továbbá Grandson, az olasz Liberato, az „afronémet Billie Eilish”-nak nevezett Zoe Wees, a ljubljanai Joker Out az idei Eurovíziós Dalfesztiválról, a leeds-i Yard Act, Elton John nagy kedvence, Joesef, a belga Warhaus, a görög származású dj, Argy, a Berlin techno királynőjének hívott Ellen Allien, a Fideles nevű olasz duó, valamint a párizsi Chloé Caillet dj/producer és multiinstrumentalista.

2022 után visszatér a Szigetre a Nova Twins, az urban punkot játszó brit lányduó, a korábban youtuber, író holland rapper, Joost, de jön a Los Angeles-i énekes-dalszerző Blondshell, a rockban utazó amerikai Wednesday, a nyugat-afrikai születésű dj-producer Améné, a norvég popelőadó, Dagny, végül a Pip Blom holland indie formáció is.