December végén láthatják a nézők a Virtuózok V4+ új évadát

December végétől láthatják a nézők a Duna műsorán a Virtuózok V4+ új évadát.

Peller Mariann, a műsor alapítója és producere a verseny hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: kilencedik alkalommal rendezik meg a tehetségkutatót, amelynek adásait már forgatják, idén új helyszínen, a Zeneakadémián.

Kiemelte: a műsor célja, hogy széles körben népszerűsítse a klasszikus zenét és a fiatal generációt motiválja a zenetanulásra. Hozzáfűzte: idén a V4-ek országai mellett a műsorban olyan tehetséges ukrán fiatalok is fellépnek, „akiknek most nagyon nehéz dolguk van, hiszen távol vannak a hangszereiktől, a zenetanáraiktól, és a hazájuktól, ezért idén nekik is szeretnénk lehetőséget adni a fellépésre”.

A nemzetközi zsűri tagjaként Stjepan Hauser csellóművész méltatta a műsor szerepét a fiatal tehetségek gondozásában,

majd Plácido Domingo Jr. dalszerző-énekes mondta el, hogy idén először vesz részt zsűriként a produkcióban. A világhírű operaénekes fia három éve segíti mentorként a produkció fellépőit, valamint ő szerezte a Virtuózok főcímdalát is.

Keller András, a magyar válogató zsűri tagja, hegedűművész, karmester úgy fogalmazott: „a Virtuózok különleges missziót tölt be a világban, hiszen a műsornak köszönhetően fiatalok viszik közel a klasszikus zenét mindenkihez”.

Mint mondta, a fellépő tehetségek példát mutatnak világszerte a zenét tanuló, vagy még zenét nem tanuló fiataloknak arról, hogyan lehet a zene nyelvén szólni olyan érzésekről, mint a szeretet, a barátság, a megértés, a béke vagy a jóság, amelyek egyre jobban hiányoznak a világból.

„Külön boldogság, hogy idén a Zeneakadémia ad otthont ennek a rendezvénynek, ami Budapesten a zene temploma” – fűzte hozzá.

Gabriela Rachidi, a nemzetközi zsűri tagja, zenei producer a fiatalok lehetőségeit emelte ki, amelyeket a műsornak köszönhetően kapnak, Pablo Sainz Villegas spanyol gitárművész pedig azt méltatta, hogy a televízió ilyen értékes műsort közvetít. Hozzátette: az itt induló, keményen dolgozó fiatalok már nyertesek; azért, mert a zenével foglalkozhatnak.

Batta András, a magyar válogató zsűri tagja, zenetörténész, a Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a műsor mára mozgalommá vált, és széles körben sikerült megmutatnia, hogy mennyi tehetséges gyerek él Magyarországon, ahol a zeneoktatás színvonala is kiemelkedő.

Az idei nemzetközi műsorban Bogányi Gergely és Batta András segíti majd a fiatalokat a felkészülésben,

Balázs-Piri Soma zongoraművész, a Virtuózok korábbi győztese sztárvendégként lép majd a színpadra, a nemzetközi adást a lengyel Ida Nowakowska mellett Boros Misi Junior Prima díjas zongoraművész vezeti, Bátor Anna pedig a backstage-ben beszélget majd a versenyzőkkel.

Az idei magyar válogató zsűrijében Keller András és Batta András mellett Miklósa Erika operaénekes, Balázs János zongoraművész és Káel Norbert zongoraművész kapott helyet, a nemzetközi zsűriben pedig Plácido Domingo operaénekes, Guy Pratt basszusgitáros, valamint Dimash Kudaibergen énekes is szerepel.

Kiemelt kép: Kotán Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellárja, Mátrai Károly, az MVM Group vezérigazgatója, Batta András, a Magyar Zene Háza igazgatója, Peller Mariann, a műsor alapítója és producere, Ida Nowakowska, a nemzetközi adás műsorvezetője, valamint a nemzetközi zsűri tagjai Stjepan Hauser csellóművész, Keller András hegedűművész, karmester, Plácido Domingo Jr. dalszerző-énekes, Pablo Sainz Villegas spanyol gitárművész és Gabriela Rachidi producer a Virtuózok V4+ új évadáról tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Mónus Márton)