Csináljuk a fesztivált! – Hevesi Tamás slágere tarolt a 90-es évek fordulójában

A popzene aranykorát megidéző harmadik adásban ismét hat slágert választhatott ki a zsűri és a stúdióközönség a továbbjutásra. A voksok alapján toronymagasan az Ezt egy életen át kell játszani című Hevesi Tamás-dal nyert, Dolhai Attila előadásában – ezzel és további öt produkcióval találkozhatnak majd a nézők az elődöntőkben.

Újabb tíz közönségkedvenc dallal ünnepelhették a nézők a magyar könnyűzene sokszínűségét a Duna szombat esti showműsorában. A Csináljuk a fesztivált! harmadik adása a 90-es évekbe kalauzolt, egy olyan önfeledt és vidám érába, amikor a rádió és a televízió leginkább a lány- és fiúbandák popslágereit ontotta.

A harminc évvel ezelőtti események és zenei világ felidézésében a nézők segítségére volt – a fellépők mellett – a zsűri is. Az anekdotákból kiderült, hogy valamikor a 90-es években együtt nyaralt Keresztes Ildikó és Janza Kata, és a külföldi vakáción egy karaoke bárba is betértek, ahol egy gombostűt sem lehetett leejteni, amikor dalra fakadtak. Feke Pál ekkoriban még gyerek volt, de arra tisztán emlékszik, amint a művészbejárónál ácsorog egy előadás után, hogy aláírást szerezzen Janza Katától.

A szabályok értelmében most is hat sláger juthatott tovább az elődöntőkbe. Bár az első két adásban szorosan egymás mellett végeztek a slágerek, ezúttal egyértelműbb volt a szavazás. A dobogó első helyére az Ezt egy életen át kell játszani című Hevesi Tamás-dal került, Dolhai Attila előadásában. Másodikként végzett A 67-es út Kardos-Hováth Jánossal, majd ezt követte a Kinek mondjam el vétkeimet? Janicsák Vecával. A negyedik helyre az Ilyenek voltunkot szavazták be Kalapács Józseffel, ötödik lett A hegyekbe fönn Szekér Gergővel. A hatodik helyre a Kockahasat választották Keresztes Ildikóval.

A december 16-i adásban a 2000-es és a 2010-es évek legjobb zenéivel folytatódik a showműsor. Tíz új produkciót láthat majd a közönség, amelyek közül ismét csak a hat legjobbat juttathatja be a következő fordulóba a stúdióban ülő publikum és a zsűri. A Csináljuk a fesztivált! következő részéig a műsor Médiaklikk-oldalán újranézhetők a korábbi produkciók, valamint cikkek, videók és kulisszatitkok is fellelhetők, továbbá december 10-ig egy nyereményjáték is várja a látogatókat. Friss hírekért érdemes követni a Duna közösségi oldalait.

