Rolla Jánosra emlékezik a közmédia

A hetvenkilenc éves korában elhunyt Rolla János hegedűművész, a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének oktatója és korábbi tanszékvezetője előtt tiszteleg az M5 kulturális csatorna és a Bartók Rádió.

December 8-án több műsorában is Rolla János Kossuth-díjas hegedűművész emlékének adózott a Bartók Rádió. A Muzsikáló délelőttben felidézték a hazai klasszikus zenei életben betöltött kiemelkedő fontosságú alakját, valamint Mendelssohn d-moll triójának 2. tételével búcsúztak tőle. Az esti koncertsávban is megemlékeznek róla. 19:35-től egy 1977-es felvételét adják, amely az MTA Kongresszusi teremében készült, ezen Beethoven G-dúr triója és Brahms C-dúr triója hallható, Rolla János partnerei Banda Ede gordonka- és Schiff András zongoraművész. 21:14-től a Liszt Ferenc Kamarazenekar 1983-as, a Zeneakadémia Nagytermében rögzített hangversenyét adja a rádió. A műsorban Händel, Bach, Vivaldi és Corelli művei hallhatók. A két koncert között In memoriam Rolla János címmel a Liszt Ferenc Kamarazenekar 60 éves születésnapja alkalmából adott interjúját ismétlik meg.

Az M5 kulturális csatorna 22:30-tól az 1987-es Mozart esttel búcsúzik a művésztől. A Liszt Ferenc Kamarazenekar Mozart estjét a Zeneakadémián rögzítették, koncertmestere Rolla János volt. A műsorban elhangzik az Egy kis éji zene K. 525.; B-dúr zongoraverseny K. 595.; valamint a D-dúr divertimento K. 205. A hangversenyben zongorán Ránki Dezső működik közre.

Rolla János nevéhez fűződik a Liszt Ferenc Kamarazenekar 1963-as megalapítása, amelynek több mint 50 évig koncertmestere, 1979-től visszavonulásáig művészeti vezetője volt. 1967 és 1974 között a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarában is játszott. Munkásságáért 1981-ben érdemes művész elismerést, 1984-ben Bartók-Pásztory-díjat, 1985-ben Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal, 2011-ben Hazám-díjat, 2015-ben pedig Weiner Leó-díjat vehetett át. 2008-tól haláláig tanított a Zeneakadémián.

Kiemelt kép: Rolla János (Fotó: MTI)