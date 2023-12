Neményi Lili tematikus hétvége a Dankó Rádióban

Neményi Lili halhatatlan művészete, kulturális öröksége előtt tematikus hétvégével adózik a Dankó Rádió. Zenei tehetségére hamar fény derült: iskoláskorában tanult meg zongorázni, később saját kísérettel gyakorolta énekes szerepeit. A kezdetekről így mesélt a Magyar Rádiónak adott korábbi interjújában: „Mivel nagyon szegények voltunk, a család elhatározta, hogy nekem színésznőnek kell lennem, hogy még egy kenyérkereső legyen. 14 éves koromtól kezdtem játszani a színpadon, munka közben tanultam meg a mesterséget, ami aztán imádott hivatásom lett, és kanyargós, nagyon nehéz és rögös úton az operához vezetett.”

1917-ben a Kolozsvári Állami Magyar Színházban vizsgázott, hogy megkaphassa működési engedélyét. Öt évet töltött Kolozsvárott, majd Szegeden, Nagyváradon, Kassán, Debrecenben, Budapesten, Gyulán és Hódmezővásárhelyen lépett fel. Pályafutása során a Fővárosi Operettszínházban és a Magyar Színházban is kapott szerepeket. Kiemelkedő alakításai közt volt a Torockói menyasszony főszerepe, Mozart Szöktetés a szerájból Blondéja, majd a császárné a Háry Jánosban. A Székelyfonó első vidéki színrevitelében a fiatal lány szoprán szólamát énekelte. 1939-ben egy a rádióban elhangzó A víg özvegy élő adása után meghívták próbaénekelésre a Magyar Királyi Operaházba, és ezután megbízták több szereppel is. A következő években leginkább sanzonokat énekelt magyar költők – mások mellett Ady Endre, Arany János, József Attila – verseire. 1946-tól, közel 25 éven át a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Emellett főszerepeket vállalt operettekben is. Élete második felében külföldön is nagy sikerrel lépett fel Ausztria, Belgium, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Svájc és az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosaiban. A művész életútjának jelentőségét jól mutatja, hogy 1982-ben előadó-művészete elismeréseként a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét is megkapta.

