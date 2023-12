Tombolós dallal lép a Csináljuk a fesztivált! színpadára Dolhai Attila

A Duna showműsorának szombati adásában a 90-es évek slágerei versenyeznek, köztük egy rockos dallal áll a közönség elé a Jászai Mari-díjas színész, énekes. Dolhai Attila a Duna Család-barát című műsorában árulta el, mit gondol versenydaláról.

Ismét a Csináljuk a fesztivált! színpadára lép Dolhai Attila. A korábbi évadokban már versenyzőként, valamint az ünnepi adás fellépőjeként is láthatták a színművészt, most szombaton egy 90-es évekbeli Hevesi Tamás slágert, az Ezt egy életen át kell játszani című dalt adja elő.

„Az emberek lírába csomagolva ismernek, de most a kicsit tombolósabb, huncutabb oldalamat tudom megmutatni” – mondta Dolhai Attila a Család-barát vendégeként, hozzátéve, igyekszik előadásával meglepni a zsűrit és a nézőket is az általa nagyon kedvelt sláger előadása során. „Nagyon jó a dal, és Hevesi Tamás remekül énekli, annyira fülbemászó, hogy amikor először hallottam, a végére már tudtam is a refrénjét”.

December 9-én 19:35-től folytatódik a Duna showműsorának zenei utazása, ezúttal a 90-es évekből tíz dal versenyzik az évszázad slágere címért. A Csináljuk a fesztivált! következő adásáig a műsor Médiaklikk-oldalán cikkek, videós tartalmak, kulisszatitkok és egy nyereményjáték is várja a látogatókat. További aktualitásokért érdemes követni a Duna közösségi oldalait a Facebookon és az Instagramon.

Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-kor a Dunán.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.