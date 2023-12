Négynapos ünnepséggel zárul a kulturális programsorozat Temesváron

Négynapos, szabadtéri koncerteket is felvonultató ünnepséggel zárul a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat a hétvégén a bánsági városban – jelentették be hétfőn a szervezők.

Az egész éves kulturális rendezvénysorozatot lezáró ünnepség keretében a város két fő terén, a Dóm (Unirii) és az Opera (Victoriei) téren is lesznek rendezvények, előbbi helyszínre 25 ezer, az utóbbira 50 ezer résztvevőt várnak– írta a szervezők hétfői sajtótájékoztatója alapján az Agerpres román hírügynökség. A szervezők hangsúlyozták: az elmúlt évben több kulturális projektnek is letették az alapjait, melyek közül egyesek a jövőben is folytatódnak.

Ramona Laczko David programkoordinátor összegzése szerint több mint 1500 eseményt szerveztek, és ezek jóval szélesebb skálán mozogtak, mint amihez a temesvári közönség korábban hozzászokott.

A külföldi partnerekkel való jó együttműködést is át szeretnék menteni a jövőbe 2 hangsúlyozta, a többek között a másik két idei kulturális fővárost, Veszprémet és a görögországi Eléfszinát említve.

A képzőművészeti projektekhez is nagy reményeket fűznek, ugyanis a Művészeti Múzeum két világhírű román művésznek, Victor Brauner festőnek és Constantin Brancusi szobrásznak szentelt kiállítása vonzotta a legtöbb látogatót.

A zárórendezvények csütörtökön kezdődnek, amikor a helyi közösséget és kulturális szervezeteket, intézményeket szólítják meg, akik részt vettek az idei programsorozat megvalósításában.

Pénteken a kultúrpalotában a külföldi meghívottak számára tartanak gálát, de a szabadtéri koncertek és más kulturális rendezvények is elkezdődnek. Fellép többek között Jessie J, Katie Melua, Delia és Róisín Murphy, de olasz akrobatamutatványok és német elekronikus zene is szerepel a programban.

Jose Gonzalez svéd zenész-zeneszerző is színpadra lép, de tudományom szimpóziummal, színházi előadásokkal, kiállításokkal is várják a közönséget. Utóbbiak január, illetve február közepéig látogathatók.

Szerdán Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas magyar építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tart előadást. Csütörtökön a Csiky Gergely Állami Magyar Színház 1978 című előadásának a premierjét tartják a szlovén Tomi Janezic rendezésében, és fellép a Phoenix ikonikus román zenekar is.

A hétvége eseményeit helyi formatervezők munkáiból rendezett vásár, az 1989-es temesvári eseményekről szóló képregénykiállítás, filmvetítések, könyvbemutatók egészítik ki.

Bár a programsorozat hivatalosan véget ér, egyes kulturális rendezvények decemberben is folytatódnak.

