A 90-es évek slágereire buliztak a Magyarország, szeretlek!-ben

A Duna zenés vetélkedője vasárnap este a 90-es évek felejthetetlen dallamaival repítette a nézőket egy karibi partitól a régi nyárba. A Magyarország, szeretlek! a fiú- és lánybandák korát idézte meg, ezzel is ráhangolódva a Csináljuk a fesztivált! következő adásának zenei évtizedére.

Vágó Bernadett, Csocsesz, Pindroch Csaba, Zoltán Erika, Miller Zoltán, Charlie, Gregor Bernadett, Big Daddy Laca és Kátai Róbert (Fotó: IKO/Máté Krisztián)

Szombaton este a 90-es évek slágereivel folytatódik a Csináljuk a fesztivált! a Dunán, a Magyarország, szeretlek! nézői azonban már vasárnap is a korszak emblematikus zenéi közt idézhették fel az emlékeket.

Vágó Bernadett piros csapatában a Jászai Mari-díjas színművész, Gregor Bernadett, a magyar könnyűzene ikonja, a Liszt Ferenc-díjas előadóművész, Charlie és a mulatós zene koronázatlan királya, Csocsesz igyekezett minél több pontot gyűjteni a játékos-zenés feladványokban. Versenyre kelt velük Miller Zoltán és zöld csapatának tagjai: Zoltán Erika énekeső, valamint koreográfus férje, Kátai Róbert (Robby D.) és Big Daddy Laca rapper.

Csocsesz, Gregor Bernadett, Charlie és Vágó Bernadett (Fotó: IKO/Máté Krisztián)

A 90-es évek zenei világát a Dalfelismerés játékban olyan slágerekkel idézték fel, mint a Karibi Party az UFO együttestől, a Régi nyár a Venustól, vagy a Titkos üzenet a TNT-től. A ShyGys Hello! című dalára Miller Zoltán még az ikonikus koreográfiát is bemutatta. Ebben az évtizedben sorra alakultak a fiú- és lánybandák, az egyik játékban rájuk is emlékezhettek a nézők.

MillerZoltán, Big Daddy Laca, Zoltán Erika és Kátai Róbert (Fotó: IKO/Máté Krisztián)

Nemcsak zenei téren volt időutazás a Magyarország, szeretlek! vasárnapi adása, hiszen a feladványokban olyan, több mint húsz éve használt jellegzetes tárgyak is szerepeltek, mint a kerékpárok küllőjét díszítő gyöngyök, Dévényi Tibi bácsi piros-fehér pöttyös labdái és a magnó, amelynek a felvétel és lejátszás gombját egyszerre megnyomva lehetett rögzíteni a kedvenc dalokat a rádióból.

Zoltán Erika, Kátai Róbert (Fotó: IKO/Máté Krisztián)

A játékok közt a csapattagok személyes történeteikkel is szórakoztatták a nézőket. Kiderült, hogy Zoltán Erikáék romantikusnak induló randevúja egy Barkas tetején végződött, ugyanis kutyák elől menekültek fel a kocsira. Az énekesnő mindezt miniszoknyában és tűsarkú lakkcsizmában vitte véghez. Csocsesz is nosztalgiázott, őt nem engedték be saját fellépésére, mert annyira lefogyott, hogy a biztonságiak nem ismerték fel. Személyazonosságát jódlizással bizonyította.

Charlie és Pindroch Csaba (Fotó: IKO/Máté Krisztián)

A Magyarország, szeretlek! következő adása is a Csináljuk, a fesztivált! zenei korszakára hangol, vasárnap a 2000-es és 2010-es évek emlékei közt kalandozhatnak a nézők. Szombat esténként a Csináljuk a fesztivált! várja a nézőket a Dunán. A heteken át tartó show-ban halhatatlan magyar slágerek, sosem látott, lenyűgöző produkciók és hazánk közkedvelt sztárelőadói várják a nézőket. A zsűritagok, vagyis Korda György és Balázs Klári, Janza Kata, Frenreisz Károly, Feke Pál és Nagy Bogi a stúdióban ülő közönség segítségével keresi az évszázad magyar slágerét.

Csináljuk a fesztivált! – szombatonként 19:35-től a Dunán.

Magyarország, szeretlek! – vasárnaponként 19:45-től a Dunán.