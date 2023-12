Szülei kapcsolatát tekinti követendő példának Nagy Bogi

Az énekes szerette volna, ha első szerelmével kapcsolatuk örökké tart, de az élet másként hozta. Az igazit így is fiatalon találta meg a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja. Kapcsolatukról, szülei példájáról a Duna Ridikül című műsorában beszélt, miközben a nézők esküvőjük megható pillanatait is láthatták.

Nagy Bogi énekes, Bajkó Barbi prevenciós blogger, valamint Molnár Ádám és Feng Ya Ou énekes-zenészek voltak a Ridikülben Dióssy Klári vendégei. A közös bennük, hogy mindannyian fiatalon találták meg azt a személyt, akivel le akarják élni az életüket.

A Dunán szombat esténként látható Csináljuk a fesztivált! zsűritagja mindössze 21 éves volt, amikor idén szeptemberben örök hűséget fogadott párjának, Marcinak, követve ezzel szülei példáját. „Ők középiskolás koruk óta együtt vannak, most már több mint 30 éve. Én is szerettem volna, hogy az első párom legyen az igazi. Ezt az élet ugyan másként hozta, de szerencsére nem sokkal később Marciban megtaláltam az igazit” – árulta el Nagy Bogi. Az énekes arról is beszélt, kezdetben sokat kellett dolgozniuk kapcsolatukon, hiszen míg ő nyíltan elmondja, ha valami bántja, férje ennek ellenkezője volt. E tekintetben is szülei számára a mérvadók. „Tőlük a nyílt kommunikációt tanultam. Ritkán volt köztük nézeteltérés, ám ha mégis, akkor leültek, és megbeszélték azt” – mondta, hozzátéve, szerelme ezen a téren rengeteget változott, és mára őszintén meg tudják osztani egymással az érzéseiket, gondolataikat.

A Médiaklikken újranézhető adásban Nagy Bogi álomszerű, brooklyni lánykérése részleteit is megosztotta, és bepillantást engedett esküvőjükbe: láthatták, milyen megható fogadalmat tettek egymásnak férjével. Nagy Bogival szombat esténként is találkozhatnak a Duna nézői, zsűritársaival – Korda Györggyel, Balázs Klárival, Janza Katával, Frenreisz Károllyal és Feke Pállal – valamint a Csináljuk a fesztivált! stúdiójának közönségével együtt keresi az évszázad slágerét a showműsorban.

