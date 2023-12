Kovács Marci és a Szakértők zenekar ad koncertet a Vígszínházban

Úristen, zene is lesz! címmel ad koncertet Kovács Marci és a Szakértők zenekar a Vígszínházban; a 2024. január 13-ai, szombati előadáson 13 zenész és 78 színész lép színpadra.

Kovács Márton zeneszerző és Mohácsi János rendező között az együttműködés a Kaposváron bemutatott Csak egy szög című darabbal kezdődött és emblematikus előadások sorával folytatódik azóta is – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, közösen jegyzett színpadi munkáik zenei anyagából válogat Kovács Marci és a Szakértők koncertje, az Úristen, zene is lesz!, amelyen

a zenészek mellett színpadra lép 78 színész,

közülük néhányan szólóénekesként, hogy együtt idézzék meg az elmúlt két évtized Mohácsi-bemutatóinak hangulatát.

A Szakértők zenekar muzsikusai játszottak Kaposváron (Megbombáztuk Kaposvárt, Csak egy szög, 5606 – Őrült lélek, vert hadak), a budapesti Nemzeti Színházban (Sárga liliom, Ördögök, Egyszer élünk…, Nemzeti Búcsú), az Örkény Színházban (Számodra hely) és a Radnóti Színházban (Egy piaci nap) is.

Felléptek többször a Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT), az Örkény Kertben, a TRIP Hajón, New York-i és Tel-Aviv-i színházakban, klubokban, olyan muzsikusokkal is mint Matt Darriau (Klezmatics) és Jessica Lurie (The Tiptons Sax Quartet).

Újabban a Vígszínház Üvegcipő című előadásában hallhatja a zenekart a közönség.

A közleményben kiemelik, hogy

a zenekarral színpadra lép 78 színész is, akik a 20 év során a legkülönbözőbb színházakban, színpadokon velük együtt énekeltek, doboltak, muzsikáltak.

Köztük vannak a kaposvári Csiky Gergely Színház korábbi társulatának tagjai, a Nemzeti Színházban bemutatott Egyszer élünk… című darab társulatának tagjai, a Radnóti Miklós Színház Egy piaci nap című produkciója társulatának tagjai, a Vígszínház Az üvegcipő című előadása társulatának tagjai és számos szabadúszó színművész.

Szólóénekes Radnay Csilla, Bánfalvi Eszter, Stohl András és Kulka János mellett Czakó Julcsi, Edvi Heni, Hevér Gábor és Bányai Kelemen Barna.

A Szakértők zenekar tagja Ágoston Béla (szaxofonok, alt klarinét), Bárány Tamás (szaxofonok), Bodor Tibor „Teskó” (harmonika, hárfa), Csíkvár Gábor (bőgő), Ekkert Miklós (trombita), Horváth Ferenc (cimbalom), Kápolnás Attila (karinétok, szaxofonok), Kovács Márton (hegedű, ének), Móser Ádám (harmonika), Nagy Zoltán „Macska” (pozan), Sebesi Tamás (dobok, ütők, ének, pvc-drum), Wagner-Puskás Péter (billentyűk), Zságer-Varga Ákos (billentyűk, pvc-drum).

A látvány Khell Zsolt, a fény Znamenák István, a hang Zságer-Varga Ákos és Maczkó Róbert munkája, az előadás rendezője Mohácsi János.

További információ a produkcióról a Vígszínház honlapján érhető el.

