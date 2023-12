Az első magyar aranylemezes énekest ünnepli a Dankó Rádió

A hazai előadóművészet egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg a magyar zene rádiója december 2-án és 3-án. A Dankó Rádió a Jó pihenést és a Szív küldi szívnek szívesen című hétvégi műsoraiban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett Aradszky Lászlóra emlékezik máig népszerű slágereivel.

Aradszky László munkásságát idézi fel tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió. Korai kitűnni vágyásáról így mesélt az előadóművész egy korábbi interjúban: „Az egész gyerekkorom csodálatos volt, és ahol laktunk, a Szondi utca 79. alatt élt híres lakók engem is arra ösztönöztek, hogy legyek valaki. A földszinten lakott Szilvássy Miklós, az 1952-es Helsinki olimpia birkózó bajnoka, a harmadikon Papp Péter kosárlabda Európa-bajnok, és szintén a házunkban lakott Hanker Éva 167-szeres röplabda-válogatott is.”

A magyar tánczene egyik legnépszerűbb előadója zenei karrierje elején a Magyar Rádió Tánczenei Stúdiójában volt növendék, majd ezt követően magánúton tanult énekelni Gyulai Erzsébetnél. 1963-ban a Magyar Rádió Tessék választani! könnyűzenei versenyén megosztott első helyezést nyert Még ide-oda húz a szív című dalával, és ettől kezdve sorban jöttek a rádió- és hanglemezfelvételek. 1966-ban megnyerte a Magyar Rádió Made in Hungary hangversenyét az Isten véled édes Piroskám című versenydallal, majd nem sokkal később ezzel a koronggal lett a magyar hanglemezgyártás történetének első aranylemezes énekese. Két hónap múlva a Pókháló van már az ablakon című dallal ismét aranylemezes lett. Ettől kezdve valamennyi nagy fesztiválon döntős volt, 1969-ben pedig megjelent első nagylemeze is. Az 50 éves pályája során a hazai szereplések mellett számtalan európai országban fellépett, és többször énekelt Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában is. Aradszky László nevéhez számtalan örökzöld sláger fűződik. A Nemcsak a húszéveseké a világ című dal az, ami végképp összeforrt a máig népszerű előadó nevével, sok más ikonikus sláger mellett ez is hallható lesz a Dankó Rádió következő tematikus hétvégéjén.

Aradszky László tematikus hétvége – december 2-án és 3-án a Dankó Rádióban.

A kiemelt képen: Aradszky László (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)