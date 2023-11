Edda-slágerrel lép a Csináljuk a fesztivált! színpadára Varga Miklós

A magyar könnyűzene termékeny és sokszínű időszakával, a 80-as évekkel folytatódik a Csináljuk a fesztivált!, a Duna szombat esti showműsora. A fellépők között Varga Miklóssal is találkozhatnak a nézők, aki az Almárium adásában jelentette be először, melyik dalt viszi a versenybe.

Nem először lép Varga Miklós a Csináljuk a fesztivált! színpadára. A Máté Péter-díjas előadóművész 2022-ben az Évszakok című balladát énekelte Balázs Fecótól, ami előadásában a döntőbe is bejutott. Bár akkor nem az ő versenydala lett az évszázad slágere, az új évadban ismét lehetősége van arra, hogy megszerezze a címet.

„Most szombaton egy rocknótát énekelhetek, az Edda Művektől A kört. Rockzenészként nem áll távol tőlem Pataky Attila zeneisége. Annak idején azt is megkaptam, hogy hasonlóan képzem a hangom, mint ő, pedig valójában Vikidál Gyulát szerettem volna utánozni” – vallotta be Varga Miklós a Duna délutáni magazinjában, az Almáriumban. A műsorban arról is mesélt, két gyermeke is az előadóművészetet választotta hivatásának, jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Már évek óta fellépnek különböző koncerteken és darabokban, és jól ismerik a magyar könnyűzene elmúlt fél évszázadának legszebb darabjait, amelyek a Csináljuk a fesztivált! adásaiban is hallhatók.

A következő, december 2-i adásban a 80-as évek legjobb zenéivel folytatódik a show. Tíz új produkciót láthat a közönség, amelyek közül ezúttal is csak a hat legjobbat választhatja ki továbbjutásra a stúdióban ülő publikum és a zsűri.

A kiemelt képen: Varga Miklós (Fotó: MTVA/ Csöndör Kinga)