Bagossy Norbert a szív, a lélek és a dalok kapcsolatáról mesél a Deltában

Az első dobbanástól az utolsóig a szív ritmusa kíséri végig életünket, munkája fontos szerepet játszik a Delta szombat délutáni részében. A nézők megtudhatják, mekkora mennyiségű folyadékot mozgat a szívünk és milyen hosszú érhálózatot működtet, továbbá létezésünket meghatározó más „ritmusokkal” is megismerkedhetnek. Bagossy Norbert elárulja, milyen ritmusok állnak legközelebb hozzá, és mi ihleti a slágereit, az adás ütemét pedig – zenészként – Fejős Ádám műsorvezető adja.

A Dunán látható tudományos-ismeretterjesztő műsor következő adása az állandó lüktetésről, az egész életünket átható ritmusról szól. „Nemcsak zenei ritmusok vannak, hiszen például a szervezetünknek és az évszakoknak is ütemes körforgása van. Ezt járjuk körbe a Deltában” – árulta el korábban Fejős Ádám a Ridikül tudománykommunikációval foglalkozó részében. A közmédia meteorológusa új oldaláról mutatkozik be, ugyanis kedvtelésből dobol: szombaton zenész énjét is megmutatja, miközben eldobolja az elefánt és az egér szívverésének ritmusát. Bagossy Norbert is a zenei szekciót erősíti, a Petőfi Zenei Díjas énekes elmondja, miként függ össze a szív a lélekkel és a jó dalokkal. Martos Levente Balázs segédpüspök a fogalom vallási megközelítéséről osztja meg gondolatait a nézőkkel: a nappal és az éjszaka, valamint az évszakok váltakozásának, továbbá a természet gyümölcsöző és pihenő időszakának isteni szent ritmusáról beszél.

A legfontosabb ütemet a szívünk adja, de mi történik, ha zavar támad benne? Riba Ádám kardiológus a Deltában választ ad, milyen technológiákkal lehet orvosolni a szívritmuszavart és azt is, hogy nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy életet mentsünk. A nézők az újraélesztés helyes technikáját sajátíthatják el és gyakorolhatják, ahogy azt a műsorvezető is teszi.

Szívünk lenyűgöző teljesítménye a virtuális stúdiónak köszönhetően extrém látványvilággal elevenedik meg. Kiderül, hány fürdőkádat lehetne megtölteni a testünk motorja által naponta körbe pumpált vérmennyiséggel, és a szervezetünkben lévő összes ér összekötve hányszor érné körbe a Földet.

Delta – szombatonként 16:30-tól a Dunán.