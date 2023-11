Karácsonyra hangolódás az M2 Gyerekcsatornával

Hagyományaihoz híven idén is az Adventi Kalandárium című műsorával várja nézőit az M2 Gyerekcsatorna. December első napjától szentestéig ezúttal egy bohókás család mindennapjai segítenek az ünnepi készülődésben.

A közmédia gyerekcsatornája advent időszakához készített sorozatának legújabb évadában egy négytagú család története bontakozik ki. A szereplők számára a hétköznapok közös megélése mellett a hagyományok megőrzése is fontos szerepet kap, valamint hogy mindezt a következő generáció is megörökölje. Az epizódokban egy-egy családtag gondolataiba pillanthatnak be a nézők. A témák segítenek ráhangolódni a közelgő ünnepre.

A valóságban a készülődés időszaka jellemzően nem olyan idilli, ahogyan azt a filmekben ábrázolják. A sorozat főszereplőivel azonban könnyű azonosulni és kötődni hozzájuk. Az idei Adventi Kalandárium epizódjai azt mutatják be, hogy bár mindenki tökéletességre törekszik, nem sikerülhet mindig hiánytalanul teljesíteni. Viszont, ha ezekben a kalandokban a családtagok együtt vesznek részt, egymásra figyelnek, megélik az együtt töltött pillanatokat, szeretettel, érzékenyen – és nem utolsó sorban humorral – fordulnak egymás felé, a szeretet ünnepének csodája megtörténik.

Adventi Kalandárium – december 1-jétől 24 napon át az M2 Gyerekcsatornán.