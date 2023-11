Érdekességek a 80 éves Rádiózenekarról

December 19-én nagyszabású koncerttel ünnepli a kerek évfordulót. A jubileum alkalmából néhány érdekességet osztunk meg a zenekar életéből.

Ahogyan egy átlagos család, úgy a Rádiózenekar is több generációval, sok-sok taggal gyarapodott az elmúlt 80 évben. Baráti, rokoni és szerelmi szálak sokasága szőtte át a mindennapokat, sok művész itt ismerte meg későbbi férjét vagy feleségét, édesapák és édesanyák gyermekeikkel együtt zenéltek, de még testvérpárok is gyakorta játszottak együtt a zenekarban.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának jelenleg 97 főállású munkatársa van. 32 hölgy és 65 úr a nemek megoszlása. A zenekar legfiatalabb tagja 22 éves, a legidősebb pedig az idén 90. évét betöltött elnök-karmester, Vásáry Tamás. A művészek többsége Magyarországon született, de van egy tucat olyan kolléga, akinek igazolványában másik ország szerepel születési helyként. A zenekari tagok 18 év alatti gyermekeinek száma összesen 115. Jelenleg hét házaspárt számlál a zenekar, vagyis 14 kolléga él házastársi kapcsolatban másik zenekari művészünkkel.

Az egykori, már nyugdíjba vonult vagy elhunyt rádiózenekari művészek gyermekei közül is sokan ugyanebben a zenekarban játszanak; van, akinek mindkét szülője itt volt zenész, édesapák, akik gyermekeinek adták át a stafétabotot a zenekarban, s van olyan is, akinek testvére zenélt évtizedekig ugyanabban a szólamban, mint ahol most ő maga. Jelenleg is van egy édesanya-leány művészpáros a zenekarban, ráadásul szülő és gyermeke egy szólamban játszanak.

A zenekar művészei között sokan egyéb foglalkozást is űznek, így van képzett cukrász is az együttesben. Érdekes hobbik a hegesztés, az autószerelés, a kertészkedés, a biciklizés, a motorozás vagy a varrás. Nagyon sok művész azonban a kamarazenélést tekinti első számú hobbijának.

80 éves a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar – jubileumi hangverseny december 19-én 19:30-kor a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében és élőben a Bartók Rádió, valamint az M5 kulturális csatornán.