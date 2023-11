Csináljuk a fesztivált! – Takáts Tamás a 70-es évek pimasz beatslágerével áll színpadra  

A Karthago énekese a Duna délutáni magazinműsorában, az Almáriumban jelentette be, hogy versenyzőként indul a Csináljuk a fesztivált! következő évadában. Az előadó egy általa is kedvelt LGT-slágerrel áll színpadra november 25-én.

A 60-as és 70-es évek fülbemászó slágereivel kezdődik a Csináljuk a fesztivált! zenés show-műsorának új évada a Dunán. November 25-től szombat esténként tíz héten át különböző korszakokat és zenei stílusokat meghatározó közönségkedvenc dal méreti meg magát hazánk sztárelőadóinak produkcióiban. Az első adásban ott lesz a magyar rock és blues műfajának megkerülhetetlen alakja, Takáts Tamás is. A zenész a Duna Almárium című műsorának vendégeként beszélt a felkérésről.

„Nagyon jó slágerrel érkezem a Csináljuk a fesztivált! színpadára. AZ LGT által híressé vált Barta Tamás-szerzeményt, az Ő még csak most tizennégyet éneklem majd szombat este. Bár a gitáros dalszerzőnek rövid élete volt, mégis rengeteg jó dalt hagyott az utókornak. Örülök, hogy ebben a műsorban feleleveníthetem, mert szerintem jól áll ez a nóta a blues-rock kettős énemnek” – fogalmazott az Almárium adásában Takáts Tamás, a több formációból is ismert Máté Péter-díjas énekes. Az előadó hozzátette, szereti a dal szókimondó szövegét, a kamaszkorára emlékezteti, amikor elkezdett lányoknak udvarolni.

Barta Tamás szerzeményéről bizonyára lesz egy-egy személyes története a zsűritagoknak is, akik között idén is ott van a Korda házaspár, Frenreisz Károly, Feke Pál és Nagy Bogi. Az ítészek körét az újonnan érkező Janza Kata musicalszínész teszi teljessé. A műsor házigazdái ezúttal is a Duna közkedvelt műsorvezetői, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek. A műsor célja változatlan: a szórakoztatás mellett éltetni a magyar könnyűzene kiváló alkotásait, előadóit és szerzőit. Az évad végén ezúttal is a zsűri és a stúdióban ülő közönség dönt arról, melyik dal lesz az évszad slágere.

Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-kor újra a Dunán