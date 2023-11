Huszti Péter: Semmiféle keserűség nincs bennem

Néhány éve döntött úgy, hogy visszavonul a színpadtól Huszti Péter. A Magyar Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett színészlegenda az Almárium nézőivel osztotta meg, hogyan telnek mostanában napjai.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész generációjának egyik legismertebb tagja. Színházi és filmszerepekben nyújtott emlékezetes alakításai mellett jelentős rendezői és oktatói, író munkássága is.

Néhány éve úgy döntött, visszavonul, amely – mint fogalmazott a Duna műsorában – nem okozott életében drámai törést.

„Elmondtam mindent, amit el akartam mondani szerepeimben és rendezéseimben is. Semmiféle keserűség nincs bennem, az életem most is ugyanolyan szép, mint volt” – mondta a színművész az Almárium vendégeként. „Ott van a családom, sokat olvasok, koncertekre járunk, amelyet ötven évig nem tehettem meg, hiszen majdnem minden este játszottam” – tette hozzá.

Huszti Péter számos filmben nyújtott emlékezetes alakítása mellett színpadon számos klasszikus szerepet játszott el: Hamlet, Jago vagy Lear király. Visszagondolva rájuk szerepbarátainak nevezte őket. „Ilyen volt Peer Gynt, Cyrano vagy Hamlet és más Shakespeare-, illetve Csehov-szerepek. Érdekes módon még mai is itt vannak velem. Nem a szövegek, monológok, hanem néhány döntő fontosságú sor egy-egy darabból. Például Cyrano becsületről, Peer Gynt hazatérésről, Hamlet halálról szóló mondatai. Ezek végigkísérték az életemet.”

