Sorsfordító titkokkal szembesülnek hazánk hírességei a Családfamesékben

A közmédia új, Családfamesék című műsora kulturális örökségünk, identitásunk és történelmünk megértését is szolgálja. A vasárnaponként az M5-ön látható széria epizódjaiban közéleti személyiségek családtörténetét, származásuknak eredetét ismerhetik meg a nézők szakemberek segítségével. Ritter György történész néhány kulisszatitkot mesélt a produkcióról a Duna délelőtti magazinműsorában.

Bár sokakat érdekel a családfakutatás, a folyamat időigényessége miatt a legtöbben nem mernek belekezdeni. Szakértők segítségével könnyebben boldogulhat az, aki kíváncsi származására. Az idén 300 éves Magyar Nemzeti Levéltárban számtalan fejlesztést történt az elmúlt években, a digitalizációnak köszönhetően kiszélesedtek a kutatási lehetőségek.

„Egy forrás nem forrás, két forrás az adat, három forrás az már tény. Átlagosan 100 évre visszamenőleg kell ismerni az adatokat ahhoz, hogy mélyebb kutatást tudjunk végezni. A család meghatározó helyszíneit, vallási adatait, vándorlásuk útját és a foglalkozását is jó tudni” – kezdte a Család-barát műsorában Ritter György, az intézmény főlevéltárosa. A Családfamesék sorozat állandó szakértője szerint a családfakutatás iránt folyamatosan nő az igény, ezt igazolja az a tény is, hogy létrejöhetett egy ilyen témájú műsor.

„A hírességek eddig ismeretlen származási ágait is feltárjuk. Érzelmes pillanatok, nagy rácsodálkozások érték őket, és eltitkolt történetekre is fény derült. A következő adás vendége, Benkő Péter színművész lesz, akinek a családtörténete tökéletesen példázza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínűségét, származás, vallási felekezet és társadalmi státusz tekintetében is” – jegyezte meg Ritter György. A műsor további részeiben – többek között – Kovács Kokó István olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, és Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész családfájába is bepillantást nyerhetnek a nézők. A Családfamesék korábbi adásai újranézhetők az M5 kulturális csatorna Médiaklikk-oldalán.

Családfamesék – a közmédia új családtörténeti sorozata vasárnap 16:05-től az M5-ön.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.