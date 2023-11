A 150 éves Budapestet ünnepli a Dankó Rádió

A három városrész, Buda, Pest és Óbuda egyesítésével 150 évvel ezelőtt jött létre Budapest. A jeles évforduló alkalmából a Dankó Rádió a főváros tradicionális randevúhelyszíneiről született dalokat mutatja be hallgatóinak tematikus hétvégéjén, november 18-án és 19-én.

Közel egy évig tartó egyesítési folyamat végén jött létre a mai Budapest 1873. november 17-én. A Duna bal partján fekvő Pest, valamint a jobb partján elterülő Buda és Óbuda városának egyesítése megnyitotta a világvárossá fejlődés felé vezető utat.

A 150 éves évforduló tiszteletére következő tematikus hétvégéjén a Dankó Rádió műsoraiban olyan dalok hangzanak el, amelyek történelmi szempontból fontos lenyomatait adják egy-egy időszaknak, a lehető legváltozatosabb módon bemutatva a fővárost.

A magyar zene rádiójában elhangzik majd többek közt, a Budapest, Budapest, te csodás Rátonyi Róbert előadásában, az idén 80 éves Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében, a Legyen a Horváth-kertben Budán Sáfár Mónika és Csóka Gyula zenekarának tolmácsolásában, ami a kor népszerű randevú helyszínét örökítette meg dalban.

Hallható lesz a szélesebb körben is jól ismert 1971-es Ujjé, a ligetben nagyszerű című dal, az akkoriban meghatározó művészeként ismert Alfonzó előadásában. A Dankó Rádióban további egyvelegek is hangzanak majd el Budapestről a tematikus hétvégén, olyan előadókkal, mint Galambos Erzsi, Eszményi Viktória, Almási Éva és Koós János valamint felcsendül majd a Pesti gigolo is, amit Komár László énekel majd.

Budapesti slágerek – november 17-én és 18-án a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép: jobbról a Széchenyi fürdő, mögötte balról a Fővárosi Állat- és Növénykert, mellette a Fővárosi Nagycirkusz (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)