Különleges, régi fotókból készült film mutatja be a főváros 150 éves történetét

A főváros történelmét meséli el 1873-tól napjainkig az a különleges technikával mozgóképpé alakított, több száz régi fényképből készült film, amelyet az Animatiqua stúdió készített Budapest alapításának 150. évfordulójára.

A Budapest születése című mintegy negyedórás film a főváros 150 éves történelmét meséli el a Fortepan fényképei és számtalan egyéb forrásból vásárolt, korábban nem látott fotó és képeslap segítségével – közölték a készítők az MTI-vel.

A filmben látható először többek közt azoknak a képeknek a jelentős része is, amelyeket Tamási Miklós, a Fortepan szerkesztője fedezett fel a nagyrészt 1903-1912 időszakból csaknem 500 budapesti városképet ábrázoló drezdai Deutsche Fotothek honlapján.

Mintegy nyolcvanezer kép átválogatása után választotta ki Kondacs András rendező és csapata azt a 140 darab fotót, amelyet a parallax technika alkalmazásával tettek mozgóvá, filmszerűvé. A készítők célja az volt, hogy az évfordulóhoz méltó filmet készítsenek, amelyben az épített örökség gondozásának fontosságát is szerették volna kiemelni.

A film narrációjának szövegét Nyáry Krisztián írta, amelyet Hámori Gabriella színésznő olvas fel. A csupán ötfős Animatiqua Stúdió munkatársai, akik számos hasonló filmet alkottak már, több mint egy éve dolgoztak a Budapest születése című filmen, amelynek elkészülésében az Oscar-díjas Deák Kristóf filmrendező is közreműködött.

A film kibővített angol nyelvű verzióját az alkotók a tervek szerint nemzetközi fesztiválokon is tervezik bemutatni, valamint zajlanak az előkészületek egy egészestés Budapest mozifilmmel kapcsolatban is. A stúdió tervei között szerepel továbbá más magyar, valamint külföldi város történetének megfilmesítése is.