Dancs Annamari: „A magyarnóta él és örök”

A Dankó Rádió hallgatói segítségével keresi az év magyarnótáját. „A verseny szoros, nehéz választani a változatos kínálatból” – fogalmazott Dancs Annamari énekes-színésznő a szívéhez oly közel álló műfaj közönségszavazásával kapcsolatban a Duna Család-barát című műsorában. A 30 legnépszerűbb dalra még november 17-ig lehet voksolni.

„A magyarnóta él és örök, érzelemdús és még mindig rengeteg mondanivalója van” – osztotta meg gondolatait szeretett műfajáról Dancs Annamari a Család-barát stúdiójában. Bár sokan a Budapesti Operettszínház szubrettjeként ismerik, zenei múltjában fontos szerepet játszott a magyarnóta. „1990-ben szülővárosomban, Sepsiszentgyörgyön újra alakult a Székely Mikó Kollégium Népi Együttese. Édesapám ének-zene tanár volt, valamint karmestere az együttesnek és a kórusnak. Ekkor, 9 évesen belecsöppentem a népdal műfajába és négy éven keresztül jártuk a Kárpát-medence településeit. Pályafutásom szempontjából ez egy fontos alap és útravaló volt, 30 évvel később ugyanis visszaköszönt ez a műfaj a zenei repertoáromban.”

Nem csak Dancs Annamari nagy rajongója a magyarnótának. Ezt bizonyítja a Dankó Rádió közönségszavazására érkezett rengeteg voks is. A magyar zene rádiója október közepén hirdette meg, hogy hallgatói segítségével – a műfaj történetében először – szeretné megtalálni az év kedvenc magyarnótáját. Az október végén zárult szavazás első köre alapján összeállították a kedvencek 30-as listáját. Az ebben szereplő nótákra még bárki voksolhat november 17-én éjfélig több módon is: a hirado.hu és a médiaklikk.hu felületén, a dankoradio@mtva.hu címen, SMS-ben a 0630/555-5530-as számon vagy akár levélben is a 1037 Budapest Kunigunda útja 64. címre küldött, a Dankó Rádió szerkesztőségének címzett levélben. Érdemes kedvencet választani: a szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak ki. A Dankó Rádió-ajándékcsomag mellett a nyertesek részt vehetnek a Dankó Rádió decemberi élő stúdiókoncertjén, illetve a Duna szilveszteri műsorának felvételén. A főnyeremény egy 250.000 forint értékű szállodautalvány.

További részletekért hallgassák a Dankó Rádió műsorait, vagy látogassanak el a rádió Médiaklikk– és Facebook-oldalára, ezeken minden szükséges információt megtalálnak a szavazás részleteiről.

