A magyar nyelvet ünnepli a közmédia

Egy teljes hetet szentel kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő anyanyelvünknek a közmédia a magyar nyelv napja alkalmából. 1844. november 13-án fogadták el a magyart államnyelvvé emelő 1844-es törvénycikket. A jeles esemény tiszteletére tematikus műsor- és filmkínálattal készülnek a csatornák.

November 13-tól a magyar nyelv hetén a közmédia több csatornáján is kiemelt szerepet kap anyanyelvünk.

Az M5 kulturális csatornán többször is foglalkoznak a hétköznap 18 órától látható Librettó adásaiban a magyar nemzet összetartozását jelentő legfőbb szellemi kulturális örökségünkkel. Hétfőn az egész műsorban főszerepet kap anyanyelvünk, de november 15-én és 17-én is kiemelt témaként jelenik meg a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv jelentősége. A szerdai adásban a ChatGTP és a magyar nyelv kapcsolatáról beszél Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Prószéky Gábor, pénteken pedig anyanyelvi példaképeink témában lesz a műsor vendége Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató.

November 13-tól az M5 műsoraiban és filmes kínálatában is hangsúlyos szerepet kap a magyar nyelv. Ennek apropóján láthatják hétfőn 8:55-től A magyar nyelvről… című beszélgetést. Kiindulópontja egy 1964-es, ugyanebben a témában készített műsor, amelyben Kodály Zoltán és Lőrincze Lajos mondták el gondolataikat anyanyelvünk akkori helyzetéről. Ebben a műsorban Lőrincze Lajos és Deme László folytatják ezt a gondolatmenetet kiegészítve az újonnan megjelent problémákkal, nyelvészeti kihívásokkal. A 9:40-kor kezdődő Álmok álmodói sorozat aktuális része a nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgáló Kazinczy Ferenccel foglalkozik.

November 14-én 8:55-kor a Magyar évszázadok – A magyar nyelv ügye című dokumentumfilmet tűzi műsorára a csatorna. Ebben a magyar nyelv hivatalossá tételéről rendelkező 1844-es törvénnyel foglalkoznak. A 9:20-kor kezdődő Tálentum című riportműsorban a magyar nyelvésztársadalom meghatározó tanáregyéniségének, Deme Lászlónak több mint hat évtizedes munkásságát foglalják össze. Közös örökségünkkel foglalkozik november 15-én 8:55-től a Nyelvében él… – A Magyar Nyelv Napja című műsor, majd ezt követően a Magyar Krónika magazin Romhányi a rímhányó című adását láthatják. Romhányi József író, költő, műfordító, érdemes művész úgy tudott játszani a magyar nyelvvel, ahogy csak nagyon kevesen. Nevéhez többek között olyan kultikus mesék fűződnek, mint a Mézga család vagy a Doktor Bubó, versei pedig generációkat kacagtattak meg.

A Felsős című oktatóműsor november 16-án 8:55-től a magyar nyelv jelentőségét mutatja be, az ezt követő ismeretterjesztő film, a Beszélő emlékházak pedig Kazinczy Ferenc nyomában járva ellátogat Széphalomra, a nyelvújító egykori lakására. Portréfilmet is láthatnak Kazinczy Ferencről november 17-én 8:55-től, a nyelvújítás vezéralakjának életútján keresztül bepillantást nyerhetnek a kor politikai és irodalmi eseményeibe is.

A Duna műsorára tűzi november 13-án 8:25-től a „Látjátok feleim…” – A Halotti beszéd és könyörgés és őrzőkódexe, a Pray-kódex című, az Országos Széchényi Könyvtár által készített ismeretterjesztő filmet. A nézők megismerhetik a Pray-kódexet, a benne található legkorábbi, latin betűs, teljesen magyar nyelvű szövegemléket, a Halotti beszéd és könyörgést. A legkülönbözőbb szempontok alapján szakértők, tudományos munkatársak elemzik, értelmezik a kiemelkedő kultúrkincsünket. Este a Déryné című 1951-es életrajzi filmet láthatják a csatornán. Déryné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője volt. A történet nyomon követi a nagy magyar színésznő pályáját, sikereit, harcát a nemzeti kultúra fejlesztésében.

Irodalmi műsorral csatlakozik a magyar nyelv hetéhez a Duna World. A november 13-án 9:40-kor kezdődő A magyar nyelv útja Széphalomtól Pest-Budáig című ismeretterjesztő alkotás átfogó összefoglalást nyújt a magyar nyelvnek a nyelvújítást megelőző történetéről és a változásokhoz vezető küzdelmekről.

