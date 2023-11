Dél-koreai, szlovén és horvát táncművészek is fellépnek a 12. Sissi Őszi Tánchéten

Dél-koreai, szlovén és horvát táncművészek is fellépnek a szombaton kezdődő 12. Sissi Őszi Tánchéten (SŐT7) a Bethlen Téri Színházban.

Az egyhetes táncfesztivál idén a tehetségek felkarolását és a nemzetközi kapcsolatok erősítését helyezi fókuszba, így a hazai táncszakma kiváló művészei mellett szlovén, horvát és dél-koreai fellépők előadásai gazdagítják a programot – emelik ki a színház MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Mint írják,

a hetedik kerület névadója, Erzsébet királyné – népszerű nevén Sissi – neve napja köré szervezett fesztivál november 11-én a Közép-Európa Táncszínház előadásával indul.

Az idei évadban 35. jubileumát ünneplő társulat Ifjú Koreográfusok Fóruma nevű tehetséggondozó és -kutató programjának keretében Sweet (dis)harmony című premierjével mutatkozik be Horváth Attila koreográfus.

A fesztivál műsorában öt olyan előadás is szerepel, amely az Imre Zoltán Programnak köszönhetően jött létre. November 12-én a KET táncművészének, Dabóczi Dávidnak a Szerver című koreográfiája tekinthető meg. Wéninger Dalma Stations és Kiss Róbert The second sex című táncelőadásait november 13-án nézhetik meg az érdeklődők. A rendezvény negyedik napján Rab Szasza két koreográfiája, a Rage és a Beszélek róla látható a Bethlen színpadán.

November 15-én Horvátországból érkezik a több mint ötvenéves Studio Contemporary Dance Company, akik figures, figures című előadásukkal vesznek részt a fesztiválon.

November 16-án látható Dasa Grgic szlovén koreográfus produkciója, akinek Plenir című kortárstánc előadása régi fényképekből, tanúvallomásokból és kutatásokból merít ihletet.

Dél-Koreából jön a fesztivál egyik legkülönlegesebb előadása, a Dream of a Ladybug, Ha Dzsi Hje koreográfus Szöulban díjazott alkotása. Szintén november 17-én láthatják a nézők a szlovén Lia Ujcic és Engelmann András Some Things Touch című művét.

A közleményben

Váczi Lászlót, a Bethlen Téri Színház ügyvezető igazgatóját idézik, aki kiemelte: minden energiájukat arra fordítják, hogy regionális tehetséggondozó és nemzetközileg is elismert előadóművészeti befogadóhellyé váljanak.

A közönségtalálkozókkal és improvizációs táncesttel gazdagított programsorozat részeként nyílik meg a Bethlen Galériában Mester és tanítványai címmel Eifert János mesterkurzusának kiállítása, amely szombattól december közepéig látogatható.

A SŐT7 részletes programja a https://www.bethlenszinhaz.hu/sot7/ oldalon érhető el.