Újra a közmédia kínálatában a Kék róka

Novemberben a Duna és az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi Herczeg Ferenc legnagyobb színpadi sikeréből készült, 2021-es Kék róka című vígjáték filmadaptációját. A romantikus történettel az 1900-as évek elejére utazhatnak vissza a nézők egy szerelmi háromszög kusza eseményei által.

Herczeg Ferenc történelmi drámái, színművei, romantikus szalonvígjátékai az 1900-as évek közepéig népszerűek voltak. Legnagyobb színpadi sikerét, a Kék róka című darabjával érte el: 1917-ben a Vígszínházban volt a premierje, majd később Párizsban is bemutatták. A szerelmi történetet – hűen az eredeti műhöz – Pacskovszky József rendező vitte filmre.

A női főszereplő, Cecília (Zsigmond Emőke), a gyönyörű menyasszony vőlegényéhez sietve egy pillanat alatt beleszeret egy ismeretlen férfibe az utcán, akiről hamarosan kiderül, ő Sándor (Száraz Dénes), jövendőbelije sokat emlegetett barátja, és esküvői tanúja. A kor erkölcsi normái szerint ebből a szerelemből nem lehet semmi, mivel Sándor ellen áll a kísértésnek: felfogása kizár minden kapcsolatot Cecília és közte. A férfi vonzalma ellenére továbbra is gyakran meglátogatja a házaspárt, de feltörő érzelmei miatt sok időt tölt külföldön is. Egyik útjáról hazatérve, engedve a pletykáknak, úgy hiszi, Cecília megcsalja férjét. Mint jó baráthoz illik, felvilágosítja Pált (Fekete Ernő), és szembesíti a csalfa asszonyt. Mindebben persze szerepet játszik saját féltékenysége is.

A csavarokkal és félreértésekkel teli filmvígjátékot Gózon Francisco fényképezte, televíziós premiere 2022-ben volt a Dunán.

Kék róka – november 12-én, vasárnap 21 órától a Dunán, november 14-én, kedden 21 órától az M5-ön.