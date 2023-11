A kommunista időszak gazdasági maffiájáról szól az M5 új sorozata, a Vörös polip  

Szombat esténként látható az M5 kulturális csatorna új, saját gyártású Vörös polip című történelmi dokumentumsorozata. A címében nem véletlenül az olasz maffiát bemutató Polip című szériára is utaló hatrészes Vörös polipról a műsor egyik házigazdája, Borvendég Zsuzsanna történész osztott meg részleteket az Almárium vendégeként.

November 4-től szombatonként 21 órától látható az M5 saját gyártású műsora. A Vörös polip mélyrehatóan vizsgálja azokat az eseményeket és háttéralkukat, amelyek Magyarország sorsát alakították a rendszerváltás idején, körüljárja Magyarország megszállását, a kommunista diktatúra kiépítését, majd az ’56-ot követő váltást, illetve a külkereskedelmi hálózat kialakítását, megerősödését.

„A sorozat címének több áthallása is van, utal az olasz maffiáról szóló, népszerű Polip című olasz televíziós szériára, de a Vörös polipot az amerikai propaganda is használta annak idején a szovjetek ellen” – mondta a saját kutatásai alapján készült sorozatról Borvendég Zsuzsanna történész az Almáriumban. „Elsősorban a kommunista időszakban létrejövő gazdasági maffiáról szól a széria. A hatvanas évektől kezdve kialakult Magyarországon egy olyan kapcsolatrendszer, hálózat, amely nyugati pénzügyi központokhoz, multinacionális cégekhez kötődött és a külkereskedelem fedésével beindítottak egy pénzszivattyút. Egy brit civil szervezet kutatási adatai alapján Magyarországról 1980 és 2010 között egy offshore hálózat 242 milliárd dollárt szivattyúzott ki. E – a hatvanas évekig visszanyúló – kapcsolatrendszer gyökereit, kiépülését, működését tárja fel és mutatja be a sorozat” – részletezte a Magyarságkutató Intézet munkatársa. Hozzátette: „történész vagyok, az a küldetésem, hogy feltárjam ezeket az összefüggéseket, nem elhallgatva, hogy ennek komoly rendszerváltás utánig tartó hatása van.”

Kifejtette, a történetek csak részben a fantázia szülöttei, megtörtént eseményeken alapulnak. Érdekessége, hogy a filmes és a szakértői részek egymásba folynak, ugyanis időnként a műsor másik házigazdájával, Mező Gábor újságíróval besétálnak a színészi játék közepébe és ezáltal a fikciót a valóság talajára emelik. A teljes beszélgetés újranézhető az Almárium Médiaklikk-oldalán.

Vörös polip – szombatonként 21 órától az M5 műsorán.

Almárium – hétköznap 13:40-től és 15:00-tól a Dunán.