Az elmúlt év érzelmeit tükrözi A Dal 2023 győztes Titán új albuma

A Duna 2023-as dalválasztójában és a sikeres szereplés után átélt érzelmek jelennek meg a Titán új albumán hallható dalokban, árulta el az erdélyi együttes énekese, Szabó Előd a Család-barát vendégeként. A Dal 2023 nyereményéből kiadott „A szavakon túl” című lemezt már hallgathatják a rajongók.

Mozgalmas év áll a Titán zenekar mögött. A 20 éves jubileumát ünneplő együttes bekerült a Duna nemzeti dalválasztó show-jába és „Éjféli járat” című érzelmes szerzeményükkel meg is nyerték. Tavasszal sok időt töltöttek Magyarországon, de Erdélybe visszatérve is rengeteg koncert várt rájuk. Mindezek mellett pedig A Dal 2023 tízmillió forintos nyereményéből elkészítették új albumukat. „Egészen új érzelmek kavarogtak bennünk, úgy éreztük, ezeket új dalok formájában meg kell osztanunk közönségünkkel” – mondta Szabó Előd a Duna délelőtti magazinműsorában. A november 3-án megjelent „A szavakon túl” című lemezen – a többi között – hallható a 2023-as év dala, az „Éjféli járat” is.

„Az Év Dala 2023” és a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” elismeréssel kitüntetett Titán nem pihen, lemezbemutató koncertre készül. A december 11-i budapesti eseményen élőben mutatják be dalaikat a közönségnek, sztárvendégként pedig A Dal 2023 zsűrielnöke, Mező Misi lép színpadra. Szabó Előd kiemelte: az advent jegyében ünnepi hangolódás is vár a koncert résztvevőire. A teljes beszélgetés a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

A Titánéhoz hasonló sikertörténetet jövőre is bárki írhat: november 6-tól bármely könnyűzenei műfajú és stílusú magyar nyelvű dallal lehet jelentkezni A Dal 2024-be. Minden részlet megtalálható az adal.hu oldalon.

