A Dankó Rádió hallgatói döntöttek – mutatjuk a legnépszerűbb magyarnóták listáját

„A magyarnóta halhatatlan zenei műfaj, ezért nem megmenteni, hanem ünnepelni szeretnénk. Mindenkinek van egy kedvenc magyarnótája, és most szavazhat is rá. Hihetetlen mennyiségű voks – több ezer – érkezett az első körben, hiszen óriási rajongótábora van mind a műfajnak, mind a csatornának” – mondta el Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója.

Az első körös szavazást október közepén indította a rádió, és szavazni bármelyik magyarnótára lehetett. Az első részt október végén lezárták. November 7-én elkezdődött a második körös szavazás, már csak 30 magyarnótára lehet voksolni november 17-én éjfélig. Ezeket a szavazás első napján a Jó ebédhez szól a nóta adásában 12 óra 40 perctől mind meghallgathatják, de a későbbiekben a hirado.hu-n is megtalálhatóak lesznek a szavazásban részt vevő dalok. A második körbe került nótákra a korábbiaknak megfelelően most is a hirado.hu, a médiaklikk.hu felületén, e-mailen a dankoradio@mtva.hu címen, SMS-ben a 0630/555-5530-as számon vagy akár levélben is lehet szavazni a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. címen, a Dankó Rádió szerkesztőségének küldve.

A győztest a Dankó Klub november 23-i rimaszombati koncertjén jelentik be hivatalosan, ahol élőben csendül fel az 5 legtöbb szavazatot kapott magyarnóta. A szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak ki. Számos Dankó Rádió-ajándékcsomag mellett a nyertesek részt vehetnek a csatorna Jó ebédhez szól a nóta című műsorának decemberi élő stúdiókoncertjén, illetve a Duna szilveszteri műsorának felvételén. A főnyeremény egy 250.000 forint értékű szállodautalvány.

A szavazás további részleteiért hallgassák a Dankó Rádió műsorait vagy látogassanak el a Facebook oldalára, amelyen minden szükséges információt megtalálnak.

A Dankó Rádió a magyar zene rádiója.

Kapcsolódó tartalom