A jövő filmes generációját mutatja be az M5 kulturális csatorna

Az M5 vadonatúj sorozata SZFE a filmvásznon címmel a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak filmes alkotásait teszi elérhetővé széles körben. A közmédia kulturális csatornája november 6-tól havi rendszerességgel mutatja be a legfrissebb filmeket a készítővel és mesterével készült beszélgetéssel kiegészítve.

A mester is volt tanítvány, és a tanítványból is válhat egyszer mester, de hogyan lehet a filmkészítés mellett a tehetséggel való jól sáfárkodást is megtanítani?

Az SZFE a filmvásznon sorozatban a Színház- és Filmművészeti Egyetem Zsigmond Vilmos Mozgókép Művészeti Intézetének egy-egy végzős, mesterszakos hallgatójának vizsga vagy diploma filmjét országos tévépremierben mutatja be az M5. A film készítésének hátteréről az alkotóval és tanárával készült beszélgetésből az is kiderül, hogy mit kapott maga a mester kezdő filmesként szakmai útravalóul.

Az első vendég Szelestey Bianka, az SZFE filmrendező művész mesterszakos hallgatója, akinek Pragma című vizsgafilmje idén elnyerte a Filmkritikusok díját és a 2023-as Magyar Mozgókép Fesztiválon a legjobb rövidfilm kategóriában is első díjat kapott. A film az anya-lánya kapcsolatról, a transzgenerációs terhekről, traumák örökléséről szól valamint arról, hogy mit tehet a szülő és a gyerek, ha megakad a kommunikáció köztük.

Szelestey Bianka, Koltai Lajossal találkozik a beszélgetés során. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és Balázs Béla-díjas, Oscar-díjra jelölt operatőr és rendező, az SZFE osztályvezető tanára, szintén ebben az intézményben tanulta operatőr mesterséget, így az előtte járó példaképekről, köztük Zsigmond Vilmosról tudhat meg érdekességeket a néző. Az operatőr 1955-ös diplomafilmjébe is bepillanthatunk, amelyet nem sokkal disszidálása előtt fényképezett.

A következő epizódban Somossy Barbara Soha nem lesz vége című filmjét vetítik. A mesterszakos hallgató, a Duna műsorvezetője a legjobb rendező díját is megkapta Kanadában a Petőfi-bicentenáriumra készült filmjéért.

Pragma

2022 | Kisjátékfilm | 30 perc

Rendező: Szelestey Bianka, Producer: SZFE, Író: Szelestey Bianka, Operatőr: Polhodzik Ádám

Zeneszerző: Bobák Bence

Szereplők: Juniki Noémi, Láng Annamária, Takács Katalin, Pál Emőke

SZFE a filmvásznon: Első adás november 6-án 21:35-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

Kiemelt kép: MTVA