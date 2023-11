Családfamesék – Hírességek őseinek nyomában az M5 kulturális csatorna

November 5-től történelmi nyomozás veszi kezdetét: a Családfamesék című sorozatban a családfakutatási módszereken túl olyan ismert emberek személyes történeteibe kapnak betekintést a nézők, mint Reviczky Gábor, Pindroch Csaba, Benkő Péter vagy Kautzky Armand.

A közmédia új sorozatának célja, hogy bemutassa a családfakutatás technikáit és a benne rejlő lehetőségeket. A Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködve nyomozásra invitálják az M5 kulturális csatorna nézőit, amelyben az adott rész főszereplőjének családtörténetébe nyújtanak betekintést, egy-egy múltbéli érdekesség ismertetésével.

A műsorban olyan ismert személyiségek mesélnek családjuk eredetének történetéről többek között, mint Reviczky Gábor, Pindroch Csaba, Benkő Péter vagy Kautzky Armand. Ez első epizódban a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Reviczky Gábor családi gyökereinek járnak utána. Az adásból kiderül, hogy katonazenész volt a nagyapja, akinek a nevéhez köthető az a mű, amelynek legismertebb és legnépszerűbb részlete generációk számára jelentett egyet az esti lefekvéssel. Ez az idén 60. születésnapját ünneplő TV Maci betétdala, amely a Családfamesékben is felcsendül.

(Fotó: MTVA)

Az adásokban Csőre Gábor műsorvezetésével járják körbe a főszereplők őseinek életét, felkeresik szüleik, nagyszüleik születési helyét, valamint bemutatják azt a tájegységet, történelmi közeget is, amelyben éltek. A nézők az életutak függvényében megismerhetnek mesterségeket, népcsoportokat, továbbá a Családfamesék foglalkozik heraldikával és egyéb tudományos területekkel is. Az epizódok során bemutatott kutatási módszerek és eszközök is hasznosak lehetnek mindazoknak, akik elindulnának származásuk feltérképezésének útján.

Családfamesék – november 5-én vasárnap 16 órától az M5 műsorán.