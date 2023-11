Erős várak – magyar protestáns templomépítészet 2. rész

A reformáció napja alkalmából előző posztunkban áttekintettük a magyar protestáns templomépítészetet a középkortól az ellenreformációs visszaszorításon át a türelmi rendeletet követő építészeti és vallási kivirágzásig. Most következik a folytatás!

Új idők, új kísérletezések

Budapest, Szilágyi Dezső téri templom, belső tér. Kép forrása

A reformáció, noha sok újítást hozott a liturgiában, a templomok alaprajzi elrendezése ezeket nem teljesen követte le. Még a türelmi rendelet után épült templomok is a hagyományos, katolikus jellegű elrendezést követték, annyi változtatást eszközöltek, hogy a szószék és az Úrasztala nem a tér egyik végében, hanem annak közepén kapott helyet, a padsorok meg onnan kiindulva sorakoztak. Már a barokk korban kísérleteztek az építészek különféle megoldásokkal, Péchy Mihály például óriási körtemplomot tervezett Debrecenbe, de a megbízók ragaszkodtak a hagyományosabb megoldáshoz. A magyar historizmus egyik vezető egyénisége, a református vallású Pecz Samu a gyakorlatban is kisérletezett új templomtípussal. A budapesti Szilágyi Dezső téri templom középpontjában az Úrasztala és a szószék áll, onnan indulnak ki a karélyszerű térbővületek. Ez az érdekes és újszerű elrendezés az épület külső képét is meghatározza:

Budapest, Szilágyi Dezső téri templom. Kép forrása

A karályos elrendezés az alaprajzon is jól látható. A székeket is berajzolták, így megfigyelhetjük, hogy a templom középpontjában valóban az Úrasztala és a szószék helyezekdik el:

Budapest, Szilágyi Dezső téri templom, alaprajz. Kép forrása

Pecz Samu, akit a Nagyvásárcsarnok építészeként is ismerhetünk egy másik protestáns egyháznak, a magyar alapítású unitáriusoknak is tervezett épületet. Az Alkotmány és Nagy Ignác utca sarkán álló együttes jellegzetesen 19. század végi: a hitközség fenntartását segítő bérház és a templom egybeépült. Pecz jól oldotta meg ezt a problémát, a templom szépen kiemelkedik az épülettömegből:

Budapest, Unitárius bérház és templom. Kép forrása

A nemzeti építészet új irányai

Budapest, Fasori református templom. Kép forrása

A 19. század végén jelentkező magyar nemzeti építészeti igények szorosan összefonódtak a protestáns templomépítészettel, hiszen különösen a református egyház mindig is a magyar nemzettudat egyik fő hordozója volt.

Budapest, Fasori református templom, belső tér. Kép forrása

A magyar nemzeti építészet kialakításában Kós Károly játszott máig meghatározó szerepet. Akár a korábban már bemutatott Székely Nemzeti Múzeum épületénél, úgy az 1914-ben épült kolozsvári “kakasos” református templomnál is ötvözte az erdélyben meghatározó középkori építészeti formákat a népi elemekkel és az akkori modern, funkcionalista törekvésekkel.

Kolozsvár, Kakasos református templom. Kép forrása

Nagyvárad, baptista templom. Saját felvétel

A századfordulón nem csak a két legnagyobb – a református és evangélikus – hanem a kisebb felekezetek is komolyabb építkezésekbe kezdtek. Önálló építészeti formanyelv nem alakult még ki, ezért nagy terepe volt a kisérletezésnek. Nagyváradon például szecessziós imaházat emeltek a baptisták, amin mezopotámiai, közel-keleti motívumok is felfedezhetők.

A magyar protestáns templomépítészet meghatározó alakja Sándy Gyula. A két háború között több, mint egy tucat evangélikus templomot tervezett országszerte, kombinálva a hagyományos elemeket a szecesszióval, sőt az art deco irányzattal. Ezek a jellegzetességek legfőbb alkotásán, a Széll Kálmán téri postapalotán is felfedezhetők. Épületeiből időtlen elegancia és derű árad, nem véletlenül nevezték el kortársai a “napsugaras tornyok építészének”.

Válogatás Sándy Gyula evangélikus templomaiból: Kaposvár, Budafok, Pestújhely, Rákosszentmihály, Rákosliget, Miskolc-Újdiósgyőr. Képek forrása

Több helyen nem a népi formák, hanem a klasszicizmus jelentette a hagyományt, amihez a huszadik századi építtetők vissza akartak térni. Debrecenben, vagy a budapesti Pozsonyi úton a türelmi rendelet utáni templomokat idézték fel. A cívis városban a főépítész, Borsos József tervezte az egyetemi templomot, ami a szocializmus idején könyvraktárként szolgált. Az elmúlt évdizedekben állították vissza az egyházi funkciót:

Debrecen, Egyetemi Református templom. Kép forrása

Puritán hagyományok, modern formák – kortárs protestáns templomépítészet

Szentendre, evangélikus templom. Kép forrása

A kortárs protestáns templomépítészet abban a szerencsés helyzetben van, hogy a mai építészeti irányzatok – minimalizmus, egyszerűségre való törekvés – jól illeszkednek az évszázados tradíciókba. Emiatt hazánkban nagyon sok jól sikerült, ízléses templom épült az utóbbi évtizedekben. A Kocsis József tervezte szentendrei evangélikus templom a belváros szélén, a Bükkös-patak partján áll. Tulajdonéppen már nem is kortárs épület, hiszen 2003-ban készült el, mégis újszerűnek és egyben kissé időn kívülinek hat elegáns tornyával, terméskő burkolatával.

Csömör, református templom. Kép forrása

Szerencsésen ötvözi a református építészeti hagyományokat a modernitással a csömöri református templom. A sarokra állított magas sisakú torony és a mögötte húzódó épület egyértelműen a középkori erdélyi és Felső-Tisza vidéki templomokat idézi. A Berzsák Zoltán és Nyikos Péter tervezte együttest, ami egy gyülekezeti házat és lelkészlakot is magában foglal, 2018-ban adták át. A templom valóban méltó folytatása az immár több, mint fél évezredes protestáns templomépítő hagyománynak.

Kiemelt kép: Szabó István református püspök beszél az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megújult Szilágyi Dezső téri református templomban 2014. szeptember 13-án. Az istentisztelet előtt történelmi emlékhellyé avatták a templomot (Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás)