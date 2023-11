Emoji-nóták – A Dankó Rádió új kihívása szárnyal a közösségi médiában

Nemcsak az év magyarnótájának megtalálásában, hanem Facebook-oldalukon elindított közösségi játékban is számít a műfaj kedvelőinek részvételére a magyar zene rádiója. A Dankó Rádió közösségi oldalán rendszeresen megjelennek hangulatjelekkel leírt nótacímek, a követők feladata, hogy kommentben megírják, melyik dalt rejtik az emojik. A posztok rendkívül népszerűek, több száz hozzászólás bizonyítja, mennyire szeretik a rádió zenei kínálatát, amelyben a magyarnóták mellett népzene, operettslágerek, örökzöld dallamok és világzenék egyaránt hallhatók.

Akár a hangulatjelek által leírt magyarnóták valamelyikével is találkozhatnak majd a követők a rádió országos közönségszavazásának második fordulójában. Az év magyarnótáját megtalálni hivatott, október közepén elindított voksolás első köre lezárult, jelenleg tart a szavazatok összesítése, és hamarosan kialakul a lista a 30 legjobban kedvelt magyarnótáról. Ezeket a hallgatók november 7-én ismerhetik meg a Dankó Rádióban a reggel 6 órakor kezdődő Derűs napot című műsorban, majd a Jó ebédhez szól a nóta aznapi adásában 12 óra 40 perctől mind a 30-at meg is hallgathatják. Ezt követően tíz napig már csak a legjobb 30-ból lehet kedvencet választani. A győztest a Dankó Klub november 23-i rimaszombati koncertjén jelentik be hivatalosan. A szavazók között értékes nyereményeket sorsolnak ki. Számos Dankó Rádió-ajándékcsomag mellett a nyertesek részt vehetnek a csatorna decemberi élő stúdiókoncertjén, illetve a Duna szilveszteri műsorának felvételén, a főnyeremény egy 250.000 forint értékű szállodautalvány.

További részletekért hallgassák a Dankó Rádió műsorait, vagy látogassanak el a rádió Médiaklikk– és Facebook-oldalára, ezeken minden szükséges információt megtalálnak a szavazás részleteiről.