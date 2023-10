Hölgyek öröme: kosztümös sorozat az M5 műsorán

Émile Zola francia író 1883-ban megjelent, Hölgyek öröme regénye nyomán készített azonos című angol sorozatot tűz műsorára az M5 kulturális csatorna. A 19. század végi Észak-Angliában játszódó kosztümös széria epizódjai november 4-től, szombat és vasárnap esténként láthatók.

A világhírű francia író, Émile Zola regénye egy párizsi nagyáruház, a Hölgyek Öröme mindennapjait mutatja be, és ezen keresztül a folyamatot, ahogyan az újfajta, imperialista kereskedelem kiszorítja a régi patriarchálisat. A történetben a szerelmi szál mellett hangsúlyos szerepet kapnak a női manipulációk, a szövevényes érdekkapcsolatok és a pénz utáni hajsza.

Zola művét veszi alapul a BBC és a Masterpiece közös, 2012-ben készített kétévados televíziós sorozata. Az eseményeket Észak-Angliába helyezték, az újonnan nyílt divatáruházat pedig a találó, Paradicsom névre változtatták. 1875-ben egy vidéki lány, Denise Lovett az észak-angliai városba, Newcastle-be érkezik, hogy munkát vállaljon nagybátyja szövetboltjában. Ő azonban nem tudja alkalmazni, mivel az utcában nemrég megnyílt fényűző divatáruház, a Paradise jelentette konkurencia miatt így is alig tud megélni. Denise a Paradise női osztályán kap munkát eladóként, és a többi lányhoz hasonlóan neki is meg kell felelnie azoknak a szigorú elvárásoknak, amelyeket az osztály vezetője, Miss Audrey állít eléjük. Denise szeme csakhamar megakad az áruház jóképű tulajdonosán, a nemrég megözvegyült John Moray-en, aki nemcsak személyiségével, de merész üzleti ötleteivel is lenyűgözi a lányt.

A filmsorozat főszerepeit skót színészek alakítják: Denise-t az Emmy-díjra jelölt Joanna Vanderham, míg az áruház tulajdonosát, John Morayt Emun Elliott játssza. A Hölgyek öröme című sorozat mindkét évadát műsorára tűzi az M5 kulturális csatorna. Az epizódok november 4-től, hétvégente 19 órától láthatók.

Hölgyek öröme – november 4-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

