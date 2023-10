Elindult a szavazás a Magyar Zene Háza showcase közönségdíjára

A Magyar Zene Háza közönségszavazást hirdet novemberi showcase fesztiváljához kapcsolódóan. A legjobb 12 produkció egy-egy videóban mutatkozik be, a szavazók egy rövid regisztrációt követően választhatják ki kedvenc előadásukat november 11-ig – közölték az MTI-vel a szervezők kedden.

A legtöbb szavazatot elnyerő program közönségdíjban részesül, amelynek átadására a fesztivál zárónapján kerül sor.

A közlemény szerint a Zene Háza idén tavasszal indította el Játsszunk zenét! – A zeneközvetítés újdonságai, showcase és konferencia címmel az intézmény missziójával összecsengő eseményét, melynek célja az ismeretterjesztés, a kísérletezés és az új pedagógiai módszerek megismertetése a zenei nevelésben.

A négy kategóriában meghirdetett felhívásra több mint 100 programterv érkezett az országból. A legjobb projektterveket a kulturális szektor meghatározó szakembereiből álló zsűri két fordulóban bírálta el.

A produkciók megvalósulását az intézmény mentorprogram keretében is támogatta, a november 10-11-i showcase fesztivál során pedig lehetőséget ad számukra a bemutatkozásra. A közlemény szerint konferenciát is hirdetnek, amely a zeneközvetítés újdonságait, lehetséges gyakorlatait mutatja be külföldi előadók és hazai szakemberek segítségével.

A tájékoztatás szerint a showcase fesztiválon a zsűri által díjazott produkciókkal együtt összesen 12 pályázó műsora lesz megtekinthető. A pénteken 15:00 órakor kezdődő megnyitó után a Zene Háza zenepedagógiai csapata mutatkozik be, majd a délután folyamán számos izgalmas program mellett a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő előadás kategória győztese, Alpár Balázs produkciója látható.

A szakmabelieknek egy angol nyelvű konferenciabeszélgetés zárja a napot, ahol Brüsszelből, Bécsből és Prágából érkező előadók osztják meg előadóművészeti, oktatási és szociális programokkal kapcsolatos tapasztalataikat.

Szombaton a gyerekeknek szóló workshop győztese, az Ecc, pecc, ki lehetsz? az óvodás korosztályhoz szól, a legjobb családi koncertet pedig a PerpiJazz hozza el a közönségnek.

Sőnfeld Mátyás, a Zene Háza különdíj nyertese a XiloFun játékkal várja a látogatókat egész délelőtt. A nap folyamán a showcase pályázók bemutatkozó produkciója mellett látható lesz a Papageno különdíjas JaMese előadása, majd a felnőtteknek szóló koncert kategória győztese, Lovászi Edina fellépése is. A nap díjátadóval zárul, amelyen kihirdetik a közönségdíj nyertesét.

A Zene Háza közönségdíjra október 31-től november 11-én este 19:30-ig lehet szavazni, a közönség a fesztivál két napja alatt folyamatosan leadhatja szavazatát kedvenc produkciójára. A Zene Háza showcase november 10-11-i programjáról és a közönségszavazásról a https://zenehaza.hu/showcase-szavazas linken tájékozódhatnak az érdeklődők.