Saját gyártású sorozattal tiszteleg a magyar nyelv előtt a közmédia

A magyar 1844. november 13. óta a hivatalos nyelv hazánkban. A jeles dátumot a magyar nyelv napjaként ünnepeljük. A kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő anyanyelvünk tiszteletére a közmédia tízrészes kulturális ismeretterjesztő sorozatot készített. A Legfőbb dísze a nemzetnek című minifilmeket október 30-tól több csatornája is bemutatja.

Az Országgyűlés 2011-ben egyhangú döntéssel nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, emlékezve a reformkor egyik legnagyobb győzelmének nevezhető, a magyar nyelvet államnyelvvé emelő 1844-es törvénycikk elfogadásának napjára. Ez kimondta, hogy a törvényeket ezentúl kizárólag magyar nyelven alkotják és erősítik meg, az országgyűlés, a hivatali ügyintézés, a bíróságok és az iskolai oktatás nyelve ugyancsak a magyar lett. Az Anyanyelvápolók Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös kezdeményezésére született ünnepnapon évente egyszer, november 13-án a közfigyelem kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapjára, a magyar nyelvre irányul.

A magyar nyelv ünnepléséhez a közmédia több csatornája is csatlakozik. Anyanyelvünk kialakulásáról szóló, kutatásokkal, történetekkel kapcsolatos érdekességeket, tudnivalókat összegző tízrészes sorozatot tűz műsorára a Duna és az M5 kulturális csatorna október 30-tól hétköznap esténként. Az M5 Legfőbb dísze a nemzetnek című saját gyártású minifilmjeiben a rejtelmes magyar nyelvvel, eredetével és nyelvrokonaival foglalkoznak. Kiderül, hogyan beszéltek a honfoglaló magyarok, és hogy megértenénk-e ma a középkori magyar nyelvet. Körüljárják, miként hatott nyelvünkre a latin és a német befolyás, és a nézők megismerhetik a nyelvújítás vívmányait. A sportnyelvet Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora mutatja be, kitérve arra, hogy milyen sajátosságokkal bír egy-egy sportág nyelvezete, továbbá a sorozatból megtudható, miért különösen alkalmas nyelvünk a szójátékokra. Természetesen mai, élő nyelvüket érő hatásokat is górcső alá veszi, és előrevetíti jövőjét is. A műsorból rádiós változat is készül, ezeket szintén október 30-tól hallhatják a Kossuth Rádióban hétköznap 20:30-tól, valamint a Bartók Rádió Muzsikáló délután című műsorában 17:30-tól.

