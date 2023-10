Culombo nem volt boldog, mikor megtudta lesz egy társa

Hétfő estétől a legendás ballonkabátos hadnagy, Columbo visszatér a képernyőre a Dunán. A széria sikerének titkát részletezve Dudás Viktor filmszakértő a Librettóban árulta el, eredetileg az alkotók más irányba szerették volna elvinni a nyomozó karakterét, és nem is Peter Falknak szánták a szerepet.

A huszadik század meghatározó tévés nyomozója újra akcióba kezd. Október 30-tól hétfő esténként az első évadától látható a Columbo című sorozat a Dunán. A Los Angeles-i rendőrség gyilkossági ügyosztályának nyomozójáról Dudás Viktor filmszakértő beszélt az M5 Librettó című műsorában. „Eredetileg a stúdió egy elegáns karaktert képzelt el, és nem Peter Falk személyében, hanem Bing Crosby-ban gondolkodtak. Az, hogy a hétköznapi emberek között is észrevehetetlen figura alakította a hadnagyot, az első pillanattól sikerre vitte a sorozatot. Nem véletlen, hogy Columbo megformálásáért Emmy-díjat nyert a színész” – mondta Dudás Viktor.

A filmszakértő szerint sikerének további titka abban lehet, hogy zseniálisan fejti meg a bűntényeket és leplezi le a magabiztos elkövetőket. „Nem az utca emberével szemben nyomoz, hanem mindig a felső tízezerhez tartozó tehetős, jómódú, magukat tévedhetetlennek gondoló elkövetők kerülnek a nyomozó útjába. A lenézett kisember pedig mindenkit megszégyenítő módon fedi fel a bűntényt, amelyet a nézők már az epizód kezdetén láttak”. Dudás Viktor szerint a sorozat hazai sikeréhez nagyban hozzájárult a Columbót szinkronizáló, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Szabó Gyula, aki amerikai kollégájához hasonlóan zseniálisan játszott a hangjával.

A filmszakértő érdekességeket is elárult a sorozatról. Bár Kanadában egy kvízműsorban azt állították, hogy Columbónak vezetékneve is van, a sorozat írója határozottan tagadta ezt. A második évadban társat is kap a hadnagy, egy kutyát. „Amikor a stúdió bejelentette Peter Falknak, hogy lesz egy társa, a színész nem volt boldog. Amikor megmutatták neki, hogy ők mire gondoltak, a színész azt mondta: ha pont ez a kutya lesz, akkor lehet” – mesélte a történetet arról, miként lett egy öreg, fáradt négylábú a hadnagy társa, aki maga is ikonikus szereplővé vált.

Columbo – október 30-tól hétfőnként 21:35-től a Dunán.

Kiemelt kép: Peter Falk (jobbra) és Richard Kiley (balra) a Columbo filmsorozat egyik epizódjában. (Forrás: Wikipédia)