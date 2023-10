Mesterek koncertje a Zsinagógában

A „Masters & Pieces” koncerten olyan négy élő legenda lép színpadra, mint Rhoda Scott, a Hammond-orgona királynője, Roby Lakatos, az "unortodox” cigány fúziós zene" atyja, Lisztes Jenő a cimbalom csodálatos művésze, és Mexicanu a harmonika császára.

Négy mester és négy hangszer: az orgona ünnepélyes hangja, a hegedű fülbemászó érzékenysége, a cimbalom varázslatos csillogása és a harmonika érzéki szárnyalása együtt alkotnak szabadon, együtt zengenek, együtt találkoznak. A művészek, a zenei világ kincseit hivatottak feleleveníteni és a jól ismert klasszikusok mellett saját mesterműveikbe is betekintést engednek, mindezt egyedi stílusukban és interpretációjukban, katartikus pillanatokat ígérve a közönségnek. Az innovatív zenei megközelítések, a hagyományos és a kortárs zenei stílusok egyesítésében történelmi zenei mérföldkőre számíthatnak a rajongók. Mindezt egy igazán méltó helyszínen, a budapesti Dohány utcai Zsinagógában, mely nem csupán az egyik legszebb, hanem az egyik legkülönlegesebb épület Budapesten.

Rhoda Scott

A Hammond-orgona világszerte elismert királynője. A Kodály-módszer és Bartók Béla népdalgyűjtésének kutatása mélyítette el magyar zene iránti rajongását. A “Mezítlábas grófnő” zsenialításával és kifinomult zenei tehetségével évtizedek óta generációkat bűvöl el, a kihívások művésze, ami a zene területén a folyamatos kísérletezést és a szabad improvizációt jelenti számára. Az amerikai gospel zene egyik legautentikusabb képviselője. Egészen fiatalon egy harlemi klubban lépett fel először, és hamar kiderült, hogy különleges tehetsége van a spirituális hangzásvilág keveréséhez, melyhez a jazz szabadságát párosította. 1962-ben már saját triót alapított, majd diplomát szerzett a Manhattani Zeneiskola zeneelmélet szakán. Tehetségére felfigyelt a híres jazz zenész Count Basie, aki meghívta a harlemi klubjába. Itt olyan ikonokkal találkozott, mint Louis Armstrong, Ella Fitzgerald és Ray Charles. Stílusára jelentős hatása volt a párizsi zenepedagógus, Nadia Boulanger, aki olyan neves tanítványokkal büszkélkedhetett, mint Quincy Jones, Astor Piazzolla és Michel Legrand. Azóta töretlen sikerrel játszik a világ nagy színpadain.

Roby Lakatos

Az „unortodox cigányfúziós” zene megalkotója. Hegedűjátéka korszakalkotó, talentumának és a Yehudi Menuhin szakmai támogatásának köszönhetően a Carnegie Halltól a Vatikánon át a londoni Albert Hallig számos koncerten hallható. Zenei nagysága előtt a világ különböző országai rangos díjjakkal és egyéb elismerésekkel tisztelegtek. Ilyen elismerés többek között, hogy Roby Lakatost Mexikó tiszteletbeli állampolgárává fogadta, vagy, hogy a 2021-es évben Madridban vehette át a Spanyol Kulturális Minisztérium megtisztelő zenei kitüntetését, amely díjjal olyan zenei talentumok munkásságát díjazzák, mint Alfred Brendel, Shlomo Mintz, Michael Nyman vagy Krzysztof Penderecki.

A virtuóz nemzetközi ismeretségét elsősorban annak köszönheti, hogy hegedűjátéka amellett, hogy magas színvonalú zenei pontosságot mutat, olyan egyedi hangzásban és stílusban kerül kifejezésre, hogy azt nem „csak” Magyarországon, hanem a világ bármely pontján hallva azonnal felismerhetővé teszi bárki számára.

A nemzetközi zenei társadalom Roby Lakatos egyedülálló zenei kreativitásának köszönheti az „unortodox cigány fúziós” zenei stílus megszületését és nemzetközi elterjedését, amelynek zenei nóvuma, hogy a Maestro a magyar cigányzenét megújította azzal, hogy fuzionálta azt a klasszikus, a balkáni és az ortodox zsidó zenével, illetve a jazzel.

Lisztes Jenő

Cimbalomművész már négyévesen Szakály Ágnes tanítványaként elkezdte a klasszikus cimbalomjátékot, majd Sörös Jenő oktatta őt klasszikus és cigányzene terén. Tizenkét évesen megnyerte a Rácz Aladár Cimbalomversenyt. Diplomáját 2010-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneakadémián, klasszikus cimbalom szakon. Zenei tehetsége, kiválósága, érzékenysége és virtuozitása révén a magyar zenei színtér meghatározó alakja. Tehetségével elbűvölte már a világ legnevesebb koncerttermeit, beleértve a new york-i Carnegie Hall-t, az amszterdami Concertgebouw-ban és a Musikverein-ben Bécsben. Nemzetközileg elismert szimfónikus zenekarok meghívása mellett, rendszeres vendége a Budapesti Fesztiválzenekarnak és a Londoni Szimfónikusoknak, akikkel lemezt is készített Dr. Subramaniam-al, a világhírű indiai hegedűművésszel. A Magyar Örökség és Hungarikum díjas 100 Tagú Cigányzenekar szólistája és szólamvezetője. A hollywoodi készítésű Sherlock Holmes: Game of Shadows című filmben is cimbalmozik és a világ talán leghíresebb filmzeneszerzőjével dolgozott együtt Hans Zimmer-el. 2018-ban a BBC Promson a Budapesti Fesztiválzenekar szólistája volt a Royal Albert Hall-ban. Roby Lakatos zenekarának tagjaként vált ismertté. 2015-ben két gyerekkori barátjával, Serei Dániel dobossal és Schildkraut Vilmos bőgőssel, saját triót alapított, amit Lisztes Jenő Cimbalom Projekt névre kereszteltek.

Marian Mexicanu

A zseniális harmonikás, egyedülálló és páratlan alkotásaiban, gazdagon táplálkozik a román romaság gazdag hagyományából, miközben improvizatív elemeket is belevon szenvedélyes és virtuóz előadásmódjával. 22 évesen Marian orosz zenészekkel játszott Amerikában, New Yorkban, Queens Boulevardon és más nagy városokban, mint például Los Angeles, Miami, Florida, Las Vegas. Egy éven át játszott Nigel Kennedy zenekarában, és közösen koncerteztek a világ legelíttebb jazz helyszínein, mint például Saint Moritz, Montreux, Warsaw, London. Számos nemzetközi színpadon lépett fel, elnyerve a közönség elismerését a művészi kifejezőkészségével és a zenei művészet iránti elhivatottságával. Rendkívüli és kivételes tehetség, elkötelezett zenész, akinek művészete örömet és inspirációt hoz minden rajongónak. Igazi harmonika virtuóz, aki világszerte játszik különböző zenei stílusokat, legyen az roma zene, jazz vagy klasszikus. Több filmhez is komponált zenét, köztük egy különleges alkotáshoz a Romák holokausztjáról, a jazz & népzene Atyjának nevezik. Olyan nagy hegedűművészekkel is együttműködödik, mint Roby Lakatos és Florin Niculescu. Marian Mexicanu Románia egyik legnagyobb és leghíresebb harmonikaművésze, együttese van a feleségével, aki énekes, és hagyományos román zenét játszanak világszerte, koncerteznek sok híres és nagy zenésszel.

A látogatóknak a koncert során a zsidó hitéleti előírásokat be kell tartaniuk. Az épületben férfiaknak kizárólag fedett fejjel, nőknek fedett vállal lehet belépni és benntartózkodni.